तरुणावर कोयत्याने हल्ला; परिसरात माजवली दहशत
पिंपरी : किरकोळ कारणावरून तरुणाला तरुणावर कोयत्याने प्राणघटक हल्ला करून हॉटेलमधील साहित्याचे नुकसान केले. तसेच कोयते हवेत फिरवत परिसरात दहशत माजवल्याची घटना थेरगाव येथे घडली. या प्रकरणी कृष्णा आयतनबोने (रा. थेरगाव) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी भीमा राजू यादव आणि ओमकार रामचंद्र हिरगुडे (दोघेही रा.धायरी) यांना अटक केली आहे. फिर्यादीच्या हॉटेलसमोर गाडी लावण्याच्या आणि हॉटेलसमोर उलटी केल्याच्या कारणावरून आरोपी भीमा याने फिर्यादीला डोक्यात लोखंडी कोयता मारला. तसेच आरोपी ओमकार याने फिर्यादीचा मावस भाऊ सुजित याच्या डाव्या हाताच्या पंजाला गंभीर दुखापत केली. फिर्यादी व त्यांच्या हॉटेलमधील कुटुंबीयांना विटा व बांबूने मारहाण करून गंभीर जखमी केले. हॉटेलमधील खुर्ची, टेबल व भांडी यांचे नुकसान करून हातातील कोयते हवेत फिरवत परिसरात दहशत माजवली.
आई-वडिलांना मारहाण करणाऱ्या मुलावर गुन्हा
पिंपरी : एका मुलाने घरात राहण्याच्या कारणावरून आपल्या आई-वडिलांना शिवीगाळ, दमदाटी आणि मारहाण केली. ही घटना चिखली, घरकुल येथील पुण्यनगरी हाउसिंग सोसायटी येथे घडली. या प्रकरणी सुभाष बबन मोरे (रा. बारपे बुद्रुक, मुळशी) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सुजित सुभाष मोरे (रा. घरकुल, चिखली) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादींचा मुलगा आरोपी याने घरात राहण्याच्या कारणावरून फिर्यादी आणि फिर्यादीच्या पत्नीला शिवीगाळ, दमदाटी व धक्काबुक्की करीत हाताने मारहाण केली. तसेच सळईने फिर्यादीच्या उजव्या हातावर मारून त्यांना गंभीर जखमी केलेय
जुन्या वादातून तरुणाला कुऱ्हाडीने मारहाण
पिंपरी : जुन्या वादाच्या कारणावरून एका तरुणाला कुऱ्हाडीने मारहाण केली. दरम्यान, त्याला सोडवण्यासाठी गेलेल्या तरुणाच्या पत्नीला आणि मित्रालाही मारहाण करून जखमी केले. ही घटना चऱ्होली बुद्रुक येथील भोसले वस्ती येथे घडली. या प्रकरणी सदाशिव आबासाहेब भोसले (रा. चऱ्होली बुद्रुक) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी राजेंद्र प्रकाश भोसले, गोरख प्रकाश भोसले यांना अटक केली असून, महेंद्र प्रकाश भोसले (सर्व रा. चऱ्होली बुद्रुक) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी यांचा मुलगा नीलेश हा घराबाहेर उभा असताना आरोपींनी जुन्या वादाच्या कारणावरून त्याला शिवीगाळ करून कुऱ्हाडीने मारहाण केली. दरम्यान, सोडविण्यासाठी गेलेली फिर्यादीची पत्नी आणि मुलाचा मित्र फरहान यांनाही आरोपींनी मारहाण करून जखमी केले आहे.
बेकायदारित्या पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल आणि काडतूस बाळगल्याप्रकरणी एका तरुणाला पिंपरी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपरी येथे करण्यात आली. अशोक ऊर्फ बंड्या मुंन्नालाल ठाकूर (वय २२, रा. इंदिरानगर, पिंपरी, मूळ- उत्तरप्रदेश) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडून ५० हजार ५०० रुपये किमतीची एक पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूस जप्त केले आहे.
नदीपात्रात आढळला तरुणाचा मृतदेह
पिंपरी : रावेत येथील पवना नदीत जाधव घाटाजवळ सोमवारी (ता. ६) सकाळी अंदाजे पंचवीस वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळला.
याबाबत पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. मृताची ओळख पटलेली नाही.