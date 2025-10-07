गुन्हे वृत्त
जुन्या भांडणातून तरुणाला मारहाण
पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या कारणावरून एका तरुणाला मारहाण करून त्याच्या डोक्यात बिअरच्या बाटल्या फोडल्या. ही घटना पिंपळे गुरव येथे घडली. रुपेश संजय सोनकडे (वय २५, रा. पिंपळे गुरव) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. त्यांनी याप्रकरणी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी प्रीतम आदियाल (रा. पिंपळे गुरव) आणि त्याच्या एका साथीदारावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी आणि त्यांचे मित्र दुचाकीवरून जात असताना आरोपींनी जुन्या भांडणाच्या कारणावरून रुपेश यांना शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
वाहतूक पोलिसाला मारहाण, चालक अटक
पिंपरी : नाकाबंदी सुरू असताना एका मोटार चालकाने वाहतूक पोलिसाला मारहाण केली. ही घटना बावधन येथील चांदणी चौक येथे घडली. या प्रकरणी पोलिस हवालदार हनुमंत धुमाळ यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मोटार चालक शिव लक्ष्मण नळगिरे (रा. नऱ्हे, पुणे) याला अटक केली आहे. फिर्यादी हे बावधन वाहतूक विभागात नेमणुकीस आहेत. फिर्यादी व त्यांचे सहकारी चांदणी चौक येथे नाकाबंदी करीत असताना आरोपी शिव हा त्याच्या मोटारीतून तिथे आला. त्याने फिर्यादी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना शिवीगाळ, दमदाटी केली. तसेच फिर्यादी यांना मारहाण करून सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला.
कोयता बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदा कोयता बाळगल्याप्रकरणी एकाला चिंचवड पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई चिंचवडमधील वाल्हेकरवाडी येथे करण्यात आली. शंकर ज्ञानेश्वर अडागळे (रा. गावडे चाळ, चिंचवड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडे कोयता असल्याची माहिती चिंचवड पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून शंकर याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक कोयता सापडला.