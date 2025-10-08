सकाळ संवाद
झाडाच्या छाटणी नंतर साफसफाईचा अभाव
पिंपळे गुरव येथील मयूरनगरी गृहनिर्माण संस्थेजवळील पदपथावर मागील काही दिवसांपूर्वी उद्यान विभागाने झाडांची छाटणी केली. परंतु येथे साचलेला पालापाचोळा तसाच टाकून दिला आहे. पालापाचोळा हा कुजला असून त्यातून कुबट वास येत आहे. उद्यान अधीक्षकांना स्थानिकांनी अनेकवेळा संपर्क केला असून विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या ठिकाणी साफसफाई करण्यात यावी.
-प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
PNE25V58294
अनधिकृत थांब्यामुळे अपघाताचा धोका
निगडी येथील गावठाण मारुती मंदिर समोरील पुण्याकडे जाणाऱ्या उड्डाणपुलावर बस आणि इतर प्रवासी वाहनांचा अनधिकृत बसथांबा आहे. येथील संरक्षक जाळी तोडून प्रवासी अनधिकृतपणे रस्त्यावर थांबतात. यापूर्वी या ठिकाणी अनेक अपघात झाले आहेत. संबंधित प्रशासनाने अनधिकृत बसथांबा आणि संरक्षक जाळी बंद करून संभाव्य अपघात टाळावेत.
-दिलीप डोळस, निगडी
PNE25V58290
टपाल पेटीची जागा बदला
पिंपळे सौदागर येथील शिवार चौकात डाक विभागाने टपाल पेटी बसवलेली आहे. पूर्वी ती लांबूनच दिसून यायची पण आता रहदारी खूप वाढल्यामुळे दिसून येत नाही. ही पेटी सिग्नल जवळ असल्याने नागरिकांना पत्र टाकायला तसेच डाक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना टपाल काढताना धोका पत्करावा लागतो. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही पेटी सुरक्षित स्थानी बसविण्याची व्यवस्था करावी.
-चंद्रकांत खोपडे, पिंपळे सौदागर
PNE25V58295
जुन्या दिघी रोडवरील नाल्यांवर जाळ्या बसवा
जुन्या दिघी परिसरातील मुख्य नाल्यांची झाकणे तुटलेली आहेत तसेच अनेक ठिकाणी ती पूर्णपणे उघडी आहेत. पादचारी आणि दुचाकीस्वारांसाठी हे उघडे नाले धोक्याचे ठरत आहेत. तसेच लहान मुले किंवा ज्येष्ठ नागरिक नाल्यात पडून अपघात होण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांनी याबद्दल महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत, परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही. नाले उघडे असल्याने नागरिक त्यात कचरा टाकतात. परिणामी ते तुंबतात आणि परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या ठिकाणी सुरक्षा जाळ्या बसवाव्यात.
-नितीन लावंड, चिंचवड
PNE25V58296
