महापालिका प्रभाग ७ भोसरी गावठाण
प्रभाग ७ ः भोसरी गावठाण
राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू
- प्रदीप लोखंडे
भो सरी गावठाण भाग पहिल्यापासून राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे. या प्रभागात आजी-माजी आमदारांचे निवासस्थान आहे. त्यामुळे हा प्रभाग राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. या प्रभागात ओबीसी आणि सर्वसाधारण समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे मराठा आणि माळी समाजाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. मुख्य लढत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच होण्याची शक्यता आहे.
समाविष्ट भाग
भोसरी गावठाण, सँडविक कॉलनी, दिघी रोड, खंडोबा माळ, आदिनाथनगर, गव्हाणे वस्ती, विकास कॉलनी, लांडेवाडी आदी भागांचा समावेश होतो.
पक्षीय स्थिती
- विद्यमान आमदारांचा प्रभाव, भाजपला मानणारा मोठा वर्ग
- भाजपकडून नव्या उमेदवारांची अनेक वर्षांपासून तयारी
- जुन्या, नव्या उमेदवारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे बलाढ्य उमेदवारांचे पॅनेल
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील माजी आमदारांची भूमिका ठरणार निर्णायक
दृष्टीक्षेपात....
- भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठी, गेल्या वेळी चारही उमेदवार विजयी
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची उमेदवारीसाठी शोधाशोध
- पहिल्यांदाच निवडणूक लढणारे नवे चेहरे रिंगणात उतरण्याची शक्यता
प्रचारातील संभाव्य मुद्दे
- भ्रष्टाचारावरून भाजप उमेदवारांना घेरण्याची शक्यता
- जलनिस्सारण वाहिन्या, रस्त्यांची दुर्दशा
- वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण
