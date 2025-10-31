प्रभाग क्रमांक ९ मासुळकर कॉलनी
प्रभाग ९ ः मासुळकर कॉलनी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या
वरचष्म्याला सुरुंग?
- आशा साळवी
मा सुळकर कॉलनीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रभागाचा इतिहास पाहता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा वरचष्मा दिसतो. सद्यःस्थितीत बदलेली राजकीय समीकरण पाहता निवडणूक मैदानात कोण असणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. उच्चभ्रू सोसायटीधारक आणि झोपडपट्ट्याधारकांचा मिळून या प्रभागाची रचना आहे. निवडणूक निकालात नवीन मतदारांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत उभ्या राहिलेल्या ५० हून अधिक सोसायट्यांमुळे सुमारे दोन हजार नवे मतदार तयार वाढले आहेत.
समाविष्ट भाग
टाटा मोटर्स, यशवंतनगर, विठ्ठलनगर, उद्यमनगरी, पंतप्रधान आवास योजना, स्वप्ननगरी, अंतरीक्ष सोसायटी, अजमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर कॉलनी, महिंद्रा रॉयल, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरूनगर, महिंद्रा सोसायटी आदी.
पक्षीय स्थिती
- गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पॅनेल विजयी
- भाजपसमोर विजयाचे मोठे आव्हान
- दोन्ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत अंतर्गत स्पर्धा
- काँग्रेसमध्ये इच्छुकांच्या संख्येत वाढ
दृष्टिक्षेप
- अनुसूचित जाती महिला उमेदवाराला मोठी संधी
- खुल्या गटातील महिला उमेदवारांमध्ये स्पर्धा शक्य
- जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास
- भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांकडे लक्ष
प्रचारातील संभाव्य मुद्दे
- सोसायट्यांचे प्रश्न, झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास
- स्टेडियमचा विकास, झोपडपट्ट्यांमध्ये सुविधा पुरविणे
- अतिक्रमणे, वाढीव बांधकामे, वाहतूक कोंडी
