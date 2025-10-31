प्रभाग क्रमांक ८ : इंद्रायणीनगर - बालाजीनगर
प्रभाग ८ ः इंद्रायणीनगर- बालाजीनगर
वाढलेल्या मतदारांचा
कौल निर्णायक
- प्रदीप लोखंडे
प्र भाग आठमध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) उभारलेल्या सेक्टर १२ येथील गृहप्रकल्पाचा समावेश झाला आहे. या प्रभागात उच्चभ्रू आणि झोपडपट्टीधारकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मुख्य लढत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्यामध्ये रंगणार आहे. गतवेळच्या तुलनेत यंदा मतदारांची संख्या वाढलेली आहे. वाढलेल्या मतदारांचा कौल कोणाकडे असेल यावरून विजयाचा कौल निश्चित होणार आहे.
समाविष्ट भाग
पीएमआरडीएचा सेक्टर १ ते १३ भाग (पाच आणि आठ वगळून), बालाजीनगर, गवळीमाथा, खंडेवस्ती, गणेश नगर, जय गणेश साम्राज्य, गुरू विहार, पांजारपोळ, लांडगेनगर आदी
पक्षीय स्थिती
- स्मार्ट वॉर्ड असल्याने भारतीय जनता पक्षाकडे नागरिकांचा मोठा कल आहे
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे सुशिक्षित उमेदवार असल्याने त्याचा फायदा होणार
- शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागणार आहे
- उमेदवारी न मिळाल्यास पक्ष बदलाचे अनेकांकडून संकेत
दृष्टिक्षेपात....
- सोसायट्यांमधील मतदाराची भूमिका निर्णायक
- मोठ्या प्रमाणात भाडेकरुंची संख्या असल्याने मूळ मतदार शोधणे उमेदवारांसाठी जिकिरीचे
- झोपडपट्टीतील मतदारांचा मोठा समावेश
- वाढीव मतदारांपर्यंत पोचण्याचे आव्हान
प्रचारातील संभाव्य मुद्दे
- प्राधिकरण भागात सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत
- प्रशस्त रस्त्यांचा अभाव
- बालाजीनगर, खंडेवस्ती पुनर्वसन प्रकल्प रखडले
- औद्योगिक परिसराचा विकास नाही
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.