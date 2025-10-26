चिंचवडमध्ये कामांसाठी १२ कोटींचा निधी मंजूर

पिंपरी, ता. २६ : चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रयत्नातून राज्य शासनाकडून राबविलेल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमधून सुमारे १२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच विशेषतः वाकड, पुनावळे, मामुर्डी आणि किवळे या झपाट्याने वाढणाऱ्या भागाला अधिकचा निधी देऊन तेथील विकासाला हातभार लागला आहे.
विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत चार महत्वकांक्षी कामांसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात रावेत येथे सुसज्ज बहुउद्देशीय इमारत बांधणे, मामुर्डी येथील महापालिकेच्या जागेत क्रीडासंकुल उभारणे, वाकड-वेणूनगर येथे क्रीडा संकुल उभारणे, किवळे येथीलजागेत राष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान विस्तारीकरण करणे या मोठ्या कामांचा समावेश आहे.
अधिसूचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये वाकडमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक सभागृह बांधणे, क्रीडासंकुल उभारणे, जलतरण तलाव बांधणे, टेनिस कोर्ट तयार करणे तसेच पुनावळेमध्ये सभागृह, वाचनालय, विरंगुळा केंद्र बांधणे आणि सांगवी परिसरात विविध सुशोभीकरणाच्या कामांचा समावेश आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत १४ कामांसाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत किवळे एमबी कॅम्प झोपडपट्टीत पाण्याची लाइन, भुयारी गटारे करणे, वाचनालय उभारणे, काँक्रिटीकरण करणे, सभा मंडप बांधणे, तसेच नागसेननगर झोपडपट्टी येथे वाहतूक बेटाचे सुशोभीकरण करणे, नवीन स्वच्छतागृह उभारणे, पिंपळे गुरव-लक्ष्मीनगर येथे बुद्धविहाराचे सीमाभिंत व विहारात अभ्यासिका तयार करणे, वेताळनगर झोपडपट्टी बौद्ध विहार परिसरात विविध कामे करणे, थेरगाव-जगतापनगर येथे भुयारी गटारे करणे आणि राजीव गांधीनगर-पिंपळे गुरव येथे भुयारी गटारे करणे या कामांचा समावेश आहे.
‘वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरिकांच्या मूलभूत सोयी-सुविधांची गरज प्रचंड वाढली आहे. शासनाकडून मंजूर झालेला हा १२ कोटींचा निधी चिंचवड मतदारसंघाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. विशेषतः वाकड, पुनावळे, रावेत, मामुर्डी आणि किवळे या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या भागातील नागरिकांना या कामांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात लाभ होईल.’
- शंकर जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ
