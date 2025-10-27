पिंपरी-चिंचवड
थेरगाव परिसरातील पाणीपुरवठा पूर्ववत
पिंपरी, ता. २७ : आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलजवळील एक हजार मिलीमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी रविवारी (ता. २६) फुटल्यानंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण केले. युद्धपातळीवर काम हाती घेऊन पाच तासांत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. त्यामुळ थेरगाव, वाकड, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर आणि रहाटणी या परिसरातील पाणीपुरवठा सोमवारी (ता. २७) सायंकाळपासून सुरळीत झाला, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी दिली. या परिसरातील पाण्याच्या टाक्या भरण्यासाठी ही जलवाहिनी २४ तास सुरू असते. जलवाहिनी फुटल्यानंतर दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करणे भाग पडले. त्यामुळे या भागात पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात होत होता.
