इतर भाषिकांची मते निर्णाय ठरणार
प्रभाग २१ ः पिंपरीगाव
--
मराठीसह अन्य
भाषिकांचा मिलाप
- अविनाश ढगे
पिंपरी गावठाण परिसराचा समावेश महापालिका प्रभाग २१ मध्ये होतो. दाटीवाटीतील झोपडपट्ट्या, पिंपरी कॅम्प बाजारपेठ आणि भाजी-फूल मार्केट ही प्रभागाची वैशिष्ट्ये. सिंधी, गुजराती, मारवाडी समाजासह हिंदी भाषिकांमुळे प्रभागात मराठी मतदारांची संख्या मोठी आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत चारपैकी तीन जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आले होते. पक्ष फुटीनंतर त्यांनी अजित पवारांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. भाजपही विविध सण-उत्सवांच्या माध्यमातून प्रभाव पाडत आहे. इच्छुकांनी तीन-चार वर्षांपासून तयारी केली आहे.
पक्षीय स्थिती..
- माजी नगरसेवकांपैकी काहींचा पत्ता कट होणार
- भाजपतील इच्छुकांची संख्या मोठी
- शिवसेना, मनसेत शांतता
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उमेदरांची शोधाशोध
दृष्टीक्षेपात..
- गणेशनगर, संजय गांधीनगर, मिलिंदनगर, शास्त्रीनगर, कैलासनगर परिसर झोपडपट्ट्या
- इतर भाषिकांची मते उमेदवारांचे भवितव्य ठरविणार
- सर्व पक्षांनी स्वतंत्र निवडणुका लढविल्यास मतदानात विभाजन
- मतदान विभाजनाचा थेट फायदा भाजपला होण्याची शक्यता
प्रचारातील संभाव्य मुद्दे..
- उद्यानांची दयनीय अवस्था
- रस्त्यांची दुरवस्था, डीपीरोड प्रलंबित
- पार्किंग व मोकाट जनावरांची समस्या
- बाजारपेठेत स्वच्छतागृहांचा अभाव
- रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृत विक्रेते
समाविष्ट भाग
मिलिंदनगर, सुभाषनगर, गौतमनगर, आदर्शनगर, इंदिरानगर, शास्त्रीनगर, बलदेवनगर, गणेशनगर, जिजामाता हॉस्पिटल, संजय गांधीनगर, वैभवनगर, अशोक थिएटर, वैष्णव देवी मंदिर, मासूळकर पार्क, पिंपरीगाव, तपोवन मंदिर, बालामल चाळ, कैलासनगर, ज्ञानेश्वरनगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलनी.
