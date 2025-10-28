नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २२९ बसवर कारवाई

‘
पिंपरी, ता. २८ ः दिवाळी काळात प्रवाशांकडून अवास्तव भाडे दर आकारणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक, वाहन फिटनेस, टप्पा वाहतूकीसह इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) कार्यालयाने २२९ खासगी प्रवासी वाहतूक बस चालकांवर कारवाई करून त्यांना नोटीस (मेमो) दिली. पाच नोव्हेंबरपर्यंत बस तपासणी मोहीम सुरू राहणार असल्याचे आरटीओ प्रशासनाने सांगितले आहे.
शहरात नोकरी, शिक्षणाच्या निमित्ताने कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील नागरिक स्थायिक झाले आहेत. दिवाळीच्या कालावधीत गावी जाणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असते. परिणामी या काळात ट्रॅव्हल, एसटी बसेसला मोठी गर्दी होते. एसटीचे बुकिंग फुल्ल होत असल्याने नागरिकांना खासगी बसने प्रवास करावा लागतो. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येचा गैरफायदा घेत खासगी प्रवासी वाहतूक बसचालकांकडून अवास्तव तिकीट आकारणी केली जाते. नियमानुसार खासगी प्रवासी वाहतूक बस चालकांकडून एसटी महामंडळाच्या तिकीट दरापेक्षा दीडपट अधिक तिकीट आकारता येते. मात्र, या आदेशाला न जुमानता अनेक खासगी प्रवासी वाहतूक बसचालक भरमसाट तिकीट आकारणी करतात. या पाश्र्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड शहरात आरटीओ कार्यालयाने बस तपासणीसाठी दोन पथकांची निर्मिती केली होती. यामध्ये दोन मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक हे अधिकारी होते. या पथकामार्फत १५ ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान शहरातील विविध ठिकाणी विशेष तपासणी मोहीम राबविली. यामध्ये बस फिटनेस, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी, बसमध्ये फायर यंत्रणा, गाडीच्या रचनेत बदल करणे, पासिंग, जादा तिकीट आदींबाबत तपासणी केली. शहरातून जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गावर रात्री आणि पहाटेच्या वेळी या पथकांकडून नियमभंग करणाऱ्या बसवर धडक कारवाई करण्यात आली. यानुसार मागील अकरा दिवसांत पथकाने चारशेहून अधिक बसची तपासणी केली. यामध्ये २२९ बस विविध प्रकरणात दोषी आढळल्या असून, त्यांना नोटीस देण्यात आली. त्याच्यावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून आरटीओला दोन लाख ४७ हजार ५०० रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी दिली.
दरवर्षी जादा तिकीट आकारणाऱ्यांवर कारवाई करणार अशा बातम्या येत असतात, पण काही विशेष कारवाई पाहण्यात आली नाही. खासगी प्रवासी वाहतूक बस कंपन्यांचा मनमानी कारभार असाच सुरू असतो. विशेष म्हणजे इतके दर आकारूनदेखील सुविधा साधारणच दिल्या जातात. बसची स्थिती, सुरक्षितता, स्वच्छता, कॅबिनमध्ये प्रवाशांची मर्यादा, अधिकृत थांबे, टप्पा वाहतूक, चालकांची मद्य प्राशनाबाबत तपासणी, कागदपत्रे यांची देखील तपासणी करून कारवाई करावी.
- दीपक मोरे, प्रवासी, निगडी
दिवाळीनिमित्त खासगी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. परिणामी प्रवासी संख्येत वाढ झाल्याचा फायदा घेत खासगी बस वाहतूकदारांकडून अव्वाच्या-सव्वा दर आकारून लूट केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर ही तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.
- संदेश चव्हाण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड
---
एकूण बस तपासणी ः ४५९
विविध प्रकरणात दोषी ः २२९
जादा तिकीट आकरणाऱ्या बस ः २२
एकूण दंड वसूल ः २,४७,५००
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.