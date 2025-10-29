उसाच्या बांधावर नारळ लागवडीचा प्रयोग यशस्वी
सोमाटणे, ता. २९ ः पवनमावळ पूर्व भागातील उसाच्या बांधावर, मोकळ्या जागेत नारळ लावण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीनंतर मागील अडीच दशकापासून या भागातील शेतकरी ऊस शेतीकडे वळले आहेत. उसाची शेती करताना उसालगतची मोकळी जागा, पाणी जाण्याचा मार्ग, बांध, उसालगत असलेल्या रस्त्यालगतची जागा याचा वापर केला जात नव्हता, ही जागा कायमची पडीक ठेवली जात होती.
या पडीक शेतीचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी या उद्देशाने ‘ऊस शेतातील बांध तेथे नारळ’ लावण्याच्या कृषी विभागाच्या संकल्पनेला पवनमावळ पूर्व भागातील शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद देऊन जुलै महिन्यात नारळाची लावणी केली. कृषी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार उसाबरोबर नारळाच्या झाडाला खते व पाणी दिले. नारळाच्या झाडाची वाढ वेगाने झाली असून चार महिन्यात नारळाची उंची पाच फुटापेक्षा अधिक झाली आहे.
ही नारळाची झाडे मलेशियन ग्रीनड्राप बुटक्या जातीचे असल्याने पुढील चार वर्षात त्यांचे उत्पन्न सुरु होणार आहे. यामुळे भविष्यात उसाच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांना नारळाच्या शेतीतून उत्पन्नाचा नवीन मार्ग मिळणार आहे.
-नितीन गायकवाड, शेतकरी, चांदखेड
PNE25V63317
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.