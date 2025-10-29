सकाळ संवाद
झाडांच्या वाढीस कुंपणाचा अडथळा
झाडांना कुंपण हे त्यांच्या सुरक्षेसाठी असतात, मात्र तेच कुंपण पूर्ण वाढ झालेल्या अनेक झाडांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. भारतमाता चौक मोशी येथील पदपथालगत वड, पिंपळ अशी झाडे लावलेली आहेत. ही झाडे डेरेदार बहरली आहेत, मात्र बुंध्याशी असलेले ट्री गार्ड त्यांचे खोड वाढण्यास अडचण निर्माण करत आहेत. वेळीच हे ट्री गार्ड काढून न टाकल्यास झाडे कोलमडून पडतील.
-सुनील ढोबे, मोशी
PNE25V63344
पदपथावरील गाडी हटवावी
वाकड येथील कस्पटे चौक ते जगताप चौक या रस्त्याच्या कडेच्या पदपथावर एक गाडी दिवस भर उभी असते. त्यामुळे नागरिकांना पदपथ सोडून खाली रस्त्यावर उतरून चालावे लागते. त्यामुळे नेहमी अपघात होतात. ही गाडी प्रशासनाने तातडीने हटवावी.
-अशोक ललगुनकर, वाकड
PNE25V63343
वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त
चिंचवड येथील चापेकर चौकाकडे जाणाऱ्या मार्गावर दररोज होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या परिसरात सराफाचे आणि इतर दुकाने असल्याने लोक वाहने रस्त्याच्या मधोमध बेशिस्तपणे उभी करतात त्यामुळे दुतर्फा वाहतूक विस्कळित होते. तसेच मार्गावर असलेल्या यूर्टनमुळे कोंडी अधिक वाढते आणि सायंकाळी परिस्थिती गंभीर बनते. या ठिकाणी आरटीओचे कर्मचारी उपस्थित नसल्याने, या समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
-एक नागरिक चिंचवड
PNE25V63342
पोस्टल कॉलनीजवळ रस्त्यावर राडारोडा
वाकड येथील दत्त मंदिर रस्ता पोस्टल कॉलनी जवळ अनेक महिन्यांपासून रस्त्यावर दुभाजके, राडारोडा, कचरा, घाण, चिखल साचून आहेत. यामुळे वाहतुकीस अडचण निर्माण होत आहेत. या ठिकाणी कोणतेही विकास काम चालू नाही. महापालिकेस वारंवार कळवून देखील दखल घेतली जात नाही. रस्त्यावरील राडारोडा महापालिकेने हटवून रोड स्वच्छ करावा.
-दिलीप बाफना, वाकड
PNE25V63341
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.