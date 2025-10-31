वाचक लिहीतात
फळ विक्रेत्यामुळे वाहतुकीस अडथळा
चिंचवडगावात हल्ली परप्रांतीय फळ विक्रेत्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यांच्यातील एक माणूस फळांच्या तीन चाकी किंवा चारचाकी वाहनाजवळ विक्री करत उभा असतो. दुसरा माणूस त्या वाहनापासून पन्नास ते साठ फुटांवर हातात दोन तीन फळे घेऊन जोरजोरात ओरडत असतो. कित्येक वेळा त्या ओरडणाऱ्या माणसाचा वाहतुकीस अडथळा होऊन अपघाताची शक्यता असते. कृपया संबंधितांनी हा प्रकार ताबडतोब थांबवावा. याबद्दल मी वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेकडे तक्रार केली. पण, काहीच उपयोग नाही. हा उपद्रव संबंधित यंत्रणांनी थांबवावा.
- प्रदीप कुलकर्णी, चिंचवडगाव
श्वान प्रेमींनो जरा लक्ष द्या
यशवंतनगरमध्ये बरेच श्वान प्रेमी आहेत. कातवी रस्त्याला त्यातले काहीजण बस पकडण्यासाठी येथे हेल्थकेअर मेडिकलजवळ उभे राहतात. तेव्हा, ते भूतदया म्हणून भटक्या श्वानांना बिस्किटे खायला घालून पुण्य कमवतात. परंतु त्यांनी स्वतः जिथे वास्तव्यास आहे, त्या इमारतीच्या परिसरातील भटक्या श्वानांना खायला घालावे व हवे तेवढे पुण्य कमवावे. इकडे श्वानांचा फार उपद्रव होत असतो. घाण करुन ठेवतात. रात्री- अपरात्री भुंकत राहतात. येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहन चालकांच्या पाठी लागतात. त्यांच्या अनेक झुंडी आहेत. श्वानप्रेमीपैकी एक-दोघांना मी समजावून सांगितले. पण, प्रश्न आहे किती जणांना सांगणार ?
- प्रकाश वा.दातार, यशवंतनगर
