चैतालीकडून प्रियकरासह पती नकुल यांचा खून
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २९ ः पुरोगामी कार्यकर्ते नकुल भोईर यांचा खून पत्नी चैतालीने प्रियकराच्या साथीत केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी प्रियकर सिद्धार्थ पवार याला शनिवारी (ता. २९) अटक केली. चैतालीला यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवार व चैताली यांच्यात प्रेमसंबंध होते. त्यात नकुल अडसर ठरत होते. नकुल संशय घेत असल्याने चैतालीचे त्यांच्याशी वाद होत होते. त्यातच चैतालीने घेतलेल्या कर्जाची माहिती नकुलला २३ ऑक्टोबरला मिळाली. त्यावरून त्यांच्यात वाद झाले. वादाचे पर्यावसन भांडणात झाले. त्यावेळी त्या दोघांसह पवार तेथे होता. त्याच्यासमोर नकुल चैतालीला मारहाण करू लागले. त्यामुळे पवारचा राग अनावर झाला. रागाच्या भरात पवार आणि चैतालीने नकुल यांचा ओढणीच्या साहाय्याने गळा आवळून निर्घृण खून केला.
यानंतर चैतालीने स्वतः पोलिसांना कळवून खुनाची कबुली दिली होती. चिंचवड पोलिसांनी घटनास्थळावरून चैतालीला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे पोलिसांना यात पवार सामील असल्याचे आढळले.
दरम्यान, नकुल यांच्या भावाने फिर्याद दाखल करून वहिनी चैतालीवर आरोप केले होते. याप्रकरणी साहाय्यक पोलिस निरीक्षक विठ्ठल करंबळकर तपास करीत आहेत.
