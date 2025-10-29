गृन्हे वृत्त
खंडणीसाठी रिक्षाचालकाला मारहाण
पिंपरी ः दर महिन्याला खंडणी न दिल्याने चिखलीतील पाटीलनगर परिसरात रिक्षाचालकाला कोयत्याच्या उलट्या बाजूने मारहाण करून जखमी करण्यात आले. याप्रकरणी आकाश भुसारे (वय २५, रा. विठ्ठलवाडी, देहूगाव) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून प्रशांत ऊर्फ परशुराम तुपे (२५, मोईगाव, ता. खेड), सौरभ ऊर्फ गोविंद तुपे (२२, पाटीलनगर), कुणाल भंडारी (२५, मोईगाव), अक्षय जाधव (३०, पाटीलनगर, चिखली) आणि निखिल गाडेकर (२५, चिखली) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील प्रशांत तुपे, सौरभ तुपे आणि भंडारी या तिघांना पोलिसांनी अटक केली.
नोकरीच्या आमिषाने पाच लाखांचा गंडा
पिंपरी ः बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये नोकरी लावण्याच्या आमिषाने एका व्यक्तीला पाच लाख १५ हजार रुपयांना फसविण्यात आले. याप्रकरणी सुहास कांबळे (वय ३९, मोशी) यांनी भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून दीपक शिंदे (रा. बेलपिंपळगाव, ता. नेवासा) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मोशी परिसरात ३० एप्रिल ते २८ मे दरम्यान हा प्रकार घडला. आरोपीने ईमेलवरून मेल पाठवून व बनावट भरती फॉर्म दाखवून फिर्यादीकडून रक्कम घेतली, पण नोकरी लावली नाही. त्यानंतर आरोपीने मोबाईलवर ‘स्वामी समर्थांच्या कृपेने रजा घेतो’ असे ‘स्टेटस’ ठेवून संपर्क तोडला.
जाब विचारल्याने महिलेला मारहाण
पिंपरी ः घरासमोर अस्वच्छता केल्यावरून जाब विचारल्याने लवळे गावातील मालव वस्तीत महिलेला शेजाऱ्याने रॉडने मारहाण केली. सोमवारी (ता. २७) रात्री हा प्रकार घडला. याप्रकरणी संबंधित महिलेने बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून नीलेश बानेकर (वय २७) तसेच त्याच्या आई-वडिलांसह अन्य एका महिला आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
रिक्षा मागे घेण्यावरून एकमेकांवर गुन्हे
पिंपरी ः आडवी आलेली रिक्षा मागे घ्यायला सांगितल्यावरून दांपत्य आणि त्यांच्या एका नातेवाईकाला मारहाण करून अश्लील शिवीगाळ करण्यात आली. आळंदीतील गुरुदत्त पार्क परिसरात सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी हा प्रकार घडला. याप्रकरणी परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले. रवींद्र जाधव (वय ४२, वडगाव रोड, आळंदी) यांनी आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यांच्याविरुद्ध रामभाऊ माळी (४३, वडगाव रोड, आळंदी) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी गोकळ माळी (२५) आणि रामभाऊ माळी (४४, दोघेही रा. गुरुदत्त पार्क, वडगाव रोड, आळंदी) यांना अटक केली, तसेच दोन महिला आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला. दुसऱ्या फिर्यादीनुसार रवींद्र जाधव, अजय चव्हाण आणि एका महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पिंपरीत तडीपार गुंड अटकेत
पिंपरी ः तडीपार असूनही पिंपरी चिंचवड हद्दीत प्रवेश करून कोयता बाळगलेल्या सराईताला पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २८ ) दुपारी पिंपरी ते नेहरूनगर रस्त्यालगत एच. ए. ग्राउंड परिसरात पकडले. अमर ऊर्फ रिंकू चौहान (वय ३५, रा. नेहरूनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिस हवालदार संतोष राजपूत यांनी संत तुकाराम नगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
