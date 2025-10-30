गुन्हे वृत्त
फसवणूक प्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : गुंतवणुकीवर जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार रावेत येथे घडला.
सुशांत पेटकर (रा. रावेत) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी श्रीकांत घोडेकर (रा. पुनावळे) यांनी रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपीने फिर्यादीचे दोन कोटी अठरा लाख रुपये शेअर ट्रेडिंगसाठी घेतले. त्या बदल्यात प्रती महिना पंधरा टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. सुरवातीस दोन महिने परतावा दिला. मात्र, फिर्यादीने केलेल्या गुंतवणुकीतील एक कोटी २४ लाख ८७ हजार रुपये शेअर बाजारात न वापरता फसवणूक केली.
हत्यार बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : बेकायदारित्या हत्यार बाळगल्याप्रकरणी पिंपरी येथे एकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. अब्दुल्लाह खान (रा. खराळवाडी, पिंपरी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. आरोपीकडे सत्तूर असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीकडून सत्तूर जप्त केला.