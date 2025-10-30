महापालिकेच्या करसंकलनात विक्रमी वाढ
पिंपरी, ता. ३० : महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत पहिल्या सात महिन्यांत ६२४ कोटी ८५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद, विभागाचे नियोजन आणि सवलतींचा लाभ यामुळेच कर संकलनात विक्रमी वाढ झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
शहरात सध्या ७ लाख ४० हजार मालमत्तांची नोंद असून, त्यापैकी ४ लाख ७८ हजार जणांनी आतापर्यंत करभरणा केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एक एप्रिल २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ या काळात ५४२ कोटी ६० लाख मालमत्ता कर वसूल झाला होता. त्याच्या तुलनेत या कालावधीत यंदा ८२ कोटी २५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर अधिक वसूल झाला आहे. पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीत नागरिकांनी कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून विभागाने विविध सवलती जाहीर करण्यासह जनजागृती करण्यावर भर दिला होता. त्याला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेक करदात्यांनी ऑनलाइन पर्यायांचा वापर करून घरबसल्या कराचा भरणा केला, तर काहींनी महापालिकेच्या काउंटरवर थेट कराचा भरणा केला.
४९६ कोटींचा ऑनलाइन भरणा
चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ४ लाख ७८ हजार मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा केला असून, त्यापैकी ३ लाख ९१ हजार मालमत्ताधारकांनी ऑनलाइन कर भरला आहे. ही रक्कम ४९६ कोटी रुपये आहे.
नागरिकांनी वेळेवर कर भरून महापालिकेच्या विकासकामांना बळ दिले. ही फक्त वसुलीची आकडेवारी नाही, तर शहराच्या जबाबदार नागरिकत्वाची खूण आहे.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त
