सकाळ संवाद
काळा खडक-वाकड मार्गाची दुरवस्था
काला खडक, चौधरी पार्क परिसर आणि वाकड मार्गावर खड्डे पडले आहेत, तसेच काही ठिकाणी अर्धवट डांबरीकरण झाले आहे. त्यामुळे या परिसरात पाणी साचून राहते, परिणामी येथे घाण कचऱ्याची दुर्गंधी वाढली आहे. संबंधित विभागाने याची दखल घेऊन तत्काळ रस्त्यांची दुरुस्ती करावी.
-विवेक म्हसकर, वाकड
PNE25V63948
राजयोग कॉलनी जवळील झोपड्यांवर कारवाईची मागणी
वाल्हेकरवाडी येथील राजयोग कॉलनी जवळील नाल्याच्या बाजूला झोपड्या बांधून त्या भागाचे नामकरण करण्यात आले आहे. या झोपड्या अनधिकृत असतील तर संबंधित प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे आणि योग्य ती कारवाई केली पाहिजे.
-एक सामान्य नागरिक, रावेत
PNE25V63947
सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने दुर्गंधी
प्रभाग क्रमांक दोन येथील राजवाड्याच्या पाठीमागे एक-दीड वर्षांपासून सांडपाणी वाहिनी वारंवार तुंबत आहे. महापालिकेला तक्रार देऊनही यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जात नाही. आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच पालिकेची हेल्पलाइन ‘सारथी’ यांच्याकडे तक्रार दिली आहे, त्यांचे कर्मचारी तात्पुरते काम करतात, परंतु पुन्हा दोन ते तीन दिवसात सांडपाणी वाहिनी तुंबते. दुर्गंधीमुळे येथील नागरिकांना त्रास होत आहे. या समस्येकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
-विजय ढागरे, मोशी
PNE25V63949
