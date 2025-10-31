सेतू केंद्राचा सर्व्हर ठप्प; तत्काळ दुरुस्ती
पिंपरी, ता. ३१ : पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्राचा सर्व्हर गुरुवारी (ता. ३०) सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद राहिल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. आधार दुरुस्ती, जात व उत्पन्न प्रमाणपत्र, निवासी दाखले, सातबारा उतारा आदी महत्त्वाच्या शासकीय सेवांचे काम ठप्प झाले. दिवाळी सुट्ट्यांनंतर कामे उरकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली. दरम्यान चार वाजेपर्यंत तांत्रिक अडथळे दूर करून सर्व्हर पुन्हा सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
सेतू केंद्रातील प्रणालीमध्ये अचानक तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने कामकाज बंद पडले. संबंधित विभागाकडून तत्काळ दुरुस्ती सुरू करण्यात आली आणि अखेर दुपारी चार वाजेपर्यंत सर्व्हर पूर्ववत सुरू करण्यात आले. मात्र, या तांत्रिक बिघाडाबाबत कोणतीही अधिकृत नोटीस नागरिकांपर्यंत न पोहोचल्याने गोंधळ निर्माण झाला, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड अप्पर तहसील कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली. दरम्यान, म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, नागरिक मोठ्या प्रमाणात आवश्यक कागदपत्रांसाठी सेतू कार्यालयाकडे गर्दी करत आहेत. म्हाडाने अर्जाची मुदत २० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली असली तरी, एकाचवेळी मोठ्या संख्येने अर्जदार ऑनलाइन प्रक्रिया करत असल्याने ई-सेवा केंद्रांवर तांत्रिक अडचणी वाढल्या आहेत. परिणामी, अनेक नागरिकांना वारंवार हेल्प डेस्कवर जाऊन मदत घ्यावी लागत आहे.
