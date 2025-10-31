सब ज्युनिअर डॉजबॉल स्पर्धा उत्साहात

पिंपरी, ता. ३१ ः एच.ए. स्कूल येथे महाराष्ट्र डॉजबॉल असोसिएशन व पिंपरी चिंचवड असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंधरावी राज्यस्तरीय ‘सब ज्युनिअर डॉजबॉल स्पर्धा २०२५’ पार पडली.
महाराष्ट्रातून ३६ जिल्ह्यांमधील ६०० खेळाडू स्पर्धेत सहभागी झाले होते. स्पर्धेत मुलांमधून पिंपरी चिंचवड संघाला प्रथम, ठाणे संघाला द्वितीय तर जळगावच्या संघाला तृतीय क्रमांक मिळाला. मुलींमध्ये पुणे सिटी प्रथम, पिंपरी चिंचवड द्वितीय आणि मुंबई उपनगर संघाला तृतीय क्रमांक मिळाला.
यावेळी डॉजबॉल असोसिएशनचे महासचिव डॉ. हनुमंत लुंगे, महाराष्ट्र राज्य शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारूरकर, क्रीडा अधिकारी रंगराव कारंडे, सुनील शिवले, अलका सरग, राजेश माघाडे, मुख्याध्यापिका दर्शना कोरके उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड असोसिएशनचे अध्यक्ष सत्यवान वाघमोडे, कार्याध्यक्ष मुकेश पवार, सचिव रामेश्वर हराळे, उपाध्यक्ष सचिन नाडे, सहसचिव जीवन सोळंके आदींसह इतरांनी नियोजन केले. यावेळी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तसेच विजेता संघाचा चषक देऊन सन्मान करण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून मानसी चव्हाण आणि सूरज ढमढेरे यांना गौरवण्यात आले.
