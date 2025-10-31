शहरातील नागरिकांना थंडीची चाहूल
शहरात थंडीची चाहूल
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३१ ः पिंपरी चिंचवड शहरात दोन दिवसांपासून वातावरणातील गारवा वाढला आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरण असते. पावसाच्या तुरळक सरी कोसळत आहेत. सायंकाळनंतर मात्र थंडी जाणवत आहे. गेल्या काही दिवसांत किमान तापमानात दोन आणि कमाल तापमानात चार अंशांनी घट झाल्याने नागरिकांना थंडीची चाहूल लागली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहर आणि उपनगरात यंदा सरासरीच्या तुलनेत जास्त पाऊस पडला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण परिसरातही चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे सर्व धरणे १०० टक्के भरली आहेत. यावर्षी पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे. ऑक्टोबर महिन्यातही काही दिवस मुसळधार पाऊस पडला असला तरी दुपारी मात्र उन्हाच्या झळा बसत होत्या. काही दिवस कडाक्याचे ऊन होते. मागील आठवड्यात कमाल तापमान ३१ अंशांपर्यंत गेले होते. त्यानंतर तापमानाचा पारा कमी होत आहे. शुक्रवारी (ता. ३१) किमान २१.४ आणि कमाल २७.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. शहरासह उपनगरातही गारवा जाणवू लागला आहे.
