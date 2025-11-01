गुन्हे वृत्त
मारहाणप्रकरणी तिघांवर गुन्हा
पिंपरी : तरुणाला मारहाण केल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना हिंजवडी येथे घडली.
या प्रकरणी एका महिलेने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मंगेश रतन इंगवले (रा. पिंपरी), प्रतीक दयानंद माने (रा. रावेत) यांना अटक करण्यात आली आहे. प्रकाश नावाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल आहे. फिर्यादी या त्यांचे मित्र शैलेश काळे यांच्यासह जेवणासाठी हॉटेलमध्ये गेले असता, तेथे या दोघांमध्ये भांडण सुरू होते. दरम्यान, इंगवले तेथे आला व येथे भांडण का करता, असे म्हणत शिवीगाळ केल्याने शैलेश व त्याच्यात वाद झाला. यामध्ये आरोपी इंगवले याच्यासह त्याच्या साथीदारांनी शैलेश याला मारहाण केली.
अटकेची भीती दाखवत आर्थिक फसवणूक
पिंपरी : बँक खात्यात मनी लाँड्रिंगचे पैसे जमा झाल्याचे सांगत अटकेची भीती दाखवून आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणी ज्ञानेश्वर नाझरे (रा. कृष्णनगर, चिखली) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीने नाझरे यांना फोन करून कुलाबा गुन्हे शाखेतून बोलत असल्याचे सांगत तुमच्या आधार क्रमांकावरून मुंबईतील एका बँकेत खाते उघडले आहे. त्या खात्यात मनी लाँड्रिंगचे पैसे जमा झाल्याचे सांगून अटक होण्याची भीती दाखविली. त्यानंतर फिर्यादीला बँक खात्यावर दहा लाख रुपये पाठविण्यास भाग पाडले. या प्रकरणात फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच नाझरे यांनी पोलिसांत धाव घेतली.
जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसविले
पिंपरी : गुंतवणुकीवर जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार पिंपरी येथे घडला. या प्रकरणी खिलेश जीवाराम अडभैया (रा. आकुर्डी) यांनी पिंपरी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ज्ञानप्रकाश साहू (रा. छत्तीसगड) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपीने फिर्यादी यांना शेअर मार्केटच्या वेगवेगळ्या योजना सांगत त्याच्याकडील गुंतवणुकीचे प्रकार सांगितले. जास्त परतावा मिळण्याचे आमिष दाखवून फसव्या योजनांमध्ये फिर्यादी यांना पन्नास लाखांची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. सुरुवातीला काही परतावा दिला. मात्र, नंतर परतावा देणे बंद केले. यामध्ये आरोपीने फिर्यादीकडून पन्नास लाख रुपये घेतल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.