निगडीच्या अंकुश चौकातील वाहतूक ‘निरंकुश’
पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी, ता.१ ः निगडी येथील अंकुश चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कमानी समोरील वाहतूक नियंत्रक दिवे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. वाहतूक विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे कोंडी, गोंधळ आणि अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे.
भक्ती-शक्ती चौक, रुपीनगर आणि यमुनानगर या तीनही मार्गांवरील वाहनचालक एकाच वेळी चौकात प्रवेश करत असल्याने दररोज धोकादायक परिस्थिती उद्‍भवत आहे. रोज सकाळ-सायंकाळी शेकडो वाहनचालकांना या चौकातून जाताना जीव मुठीत धरावा लागतो. विशेष म्हणजे, हे वाहतूक नियंत्रक दिवे बराच काळ बंद असूनही वाहतूक विभाग आणि संबंधित यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वाहतूक पोलिस अधूनमधून येतात. पण, कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.

वाहतूक नियंत्रक दिवे बंद असणे हा केवळ तांत्रिक दोष नाही; तर व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक आहे. वाहतूक नियंत्रण ही नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित जबाबदारी आहे. पण, इथे जबाबदार यंत्रणा डोळे झाकून बसली आहे. रोज शालेय बस, दुचाकी आणि प्रवासी वाहने धोकादायकरीत्या चौक ओलांडतात. प्रशासनाने अपघात होण्याची वाट पाहू नये; तर तो टाळण्यासाठी पावले उचलावीत.
- राजेश जाधव, नागरिक, रुपीनगर

अंकुश चौक परिसर हा अत्यंत वर्दळीचा भाग आहे. वाहतूक नियंत्रक दिवे कार्यान्वित करणे आणि ‘नो पार्किंग तसेच वेग मर्यादेचे फलक लावणे गरजेचे आहे. वाहतूक विभाग आणि पालिका प्रशासनाने एकत्र येऊन कायमस्वरूपी नियोजन करावे अन्यथा एखादा गंभीर अपघात झाल्यानंतर पश्चात्ताप करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
- मनेष भालेकर, नागरिक, तळवडे

