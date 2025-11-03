सकाळ संवाद
जॉगिंग पार्कमध्ये कचराच कचरा
नवी सांगवी येथील साई चौकासमोरील जॉगिंग पार्कमध्ये कचराच कचरा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथील चार-चार दिवस कचरा उचलला जात नाही, अशी येथे पहाटे फिरायला येणाऱ्या नागरिकांची तक्रार आहे. आरोग्य विभागाला कळविण्यात आले, जनसंवाद सभेत ही समस्या मांडण्यात आली...परंतू कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. पावसामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे व कचरा तातडीने उचलण्याची व्यवस्था करावी.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
खड्ड्यांमुळे त्रस्त
सांगवी फाटा येथील जिल्हा रुग्णालय व उरो रुग्णालय परिसरातील रस्त्यांवर वेगवेगळ्या कामांसाठी रस्त्यावर खोदकाम करण्यात आले होते. त्यानंतर हे खड्डे व्यवस्थित बुजवले गेले नाहीत. त्यामुळे परिसरात खूप खड्डे झाले आहेत. परिणामी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तरी या परिसरातील रस्त्यांवरील सर्व खड्डे त्वरित बुजवाविण्यात यावेत.
- सनी शिंदे, पिंपळे निलख
बॅरिकेड्समुळे कोंडी वाढली
मोरवाडी चौकात पदपथाच्या बाजूला सिमेंटचे नवे बॅरिकेड्स बसविण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली आहे. आधीच या चौकात वाहतूक बेट तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे होणारी कोंडी वाढली आहे. मोरवाडीकडून येणाऱ्या वाहनांची मोठी रांग लागलेली असते. परिणामी म्हाडाकडे जाणाऱ्या वाहनांना सम्राट चौकातून जाणे भाग पडते. यावर उपाययोजना करण्यात यावी.
- दीपक भोजने, मोरवाडी
पदपथ की रिक्षा स्टॅण्ड?
चिंचवड जकात नाका सोडून चिंचवडे चौकातून पुढे गेल्यावर डावीकडे पदपथावरच रिक्षा आडव्या तिडव्या लावलेल्या आहेत. त्यामुळे चालायला अजिबात जागा उरलेली नाही. हा पदपथ
आहे की रिक्षा स्टॅण्ड ? नागरिकांनी चालायचे कुठून? यावर महापालिकेने योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिकांची त्रासातून सुटका होईल.
- रमेश पाटील, चिंचवड
बस थांबा अडचणीचा
निगडी-पवळे पूल झाल्यापासून निगडी चौकातील बस थांबा समोर तसाच आहे. त्यामुळे नागरिकांनी जायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकताच तेथे एक जण तोल जाऊन पडला आहे. तो रस्त्याच्या बाजूला पडला असता तर, त्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असता. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित दुरुस्ती करावी.
- विजय भालेराव, निगडी
