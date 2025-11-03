गुन्हे वृत्त
किरकोळ वादातून एकाला मारहाण
पिंपरी : हिंजवडीतील मुकाईनगर येथे किरकोळ वादातून एका तरुणाला तिघांनी मारहाण केली.
या प्रकरणी गौतम बारकुजी सरोदे (रा. मुकाईनगर हिंजवडी) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी रावाराम मंगलाराम देवासी, लाखाराम देवासी आणि एका अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी रावाराम याने फिर्यादी गौतम याला बोलावून घेत एका महिलेला धक्का का दिला, अशी विचारणा केली. त्यानंतर आरोपी रावाराम, लाखाराम आणि अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्या हातातील दांडक्याने फिर्यादीला मारहाण करून जखमी केले.
कंटेनरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पिंपरी : जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर देहूगाव कमानीजवळ कंटेनरने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला.
दक्ष दुर्गेश सोळंकी (वय १८, रा. कामशेत, मावळ) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी दुर्गेश ताराचंद सोळंकी यांनी देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी कंटेनर चालक कानाराम जिवराज जाट (रा. अजमेर, राजस्थान) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीचा मुलगा दक्ष हा दुचाकीवरून कामशेत येथून पिंपरीकडे जात असताना कंटेनरने दुचाकीला मागून धडक दिली. दक्षच्या पोटाला व कमरेला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला.
‘ड्राय डे’ ला दारू विक्री; चौघांवर गुन्हा
पिंपरी : ड्राय डे असताना तसेच दारू विक्रीचा परवाना नसताना दारू विक्री करणाऱ्या हॉटेल मालकासह व्यवस्थापक आणि जागा मालकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई हिंजवडीतील साखरेवस्ती येथील हॉटेल बॉटम्सअप येथे करण्यात आली.
हॉटेल मालक परशुराम मोनाप्पा धामनेकर (रा. निगडी), व्यवस्थापक हनुमंत सायबा कांबळे (रा. साखरेवस्ती हिंजवडी) आणि जागा मालक पंकज विजय साखरे व शुभम विजय साखरे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. दारू विक्री करण्याचा कोणताही वैध परवाना नसताना हॉटेलमध्ये ४४ हजार ८६५ रुपये किमतीची दारू विक्री केली. तसेच, हॉटेल मालकाकडे दारू विक्रीचा परवाना नाही हे माहीत असताना जागा मालकाने त्यांची जागा भाड्याने उपलब्ध करून दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.