स्वस्त धान्य दुकानदारांना कमिशनवाढीची प्रतीक्षा
पिंपरी, ता. ४ : राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिवाळीपूर्वी वाढीव कमिशन देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. पण, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तर, रखडलेले कमिशनही पाच महिन्यांपासून रखडल्याचे समोर आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात २५३ स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत धान्याचा पुरवठा केला जातो. या दुकानदारांना सध्या शंभर किलो धान्य विक्रीवर १५० रुपये कमिशन मिळत होते. दरम्यान, २० ऑगस्टपासून हा दर वाढवून १७० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची मागणी शहरातील धान्य दुकानदार आणि संघटना करत आहेत.
दरम्यान, जून आणि जुलैचे कमिशन दुकानदारांना वाटप केल्याची माहिती पुरवठा अधिकारी प्रशांत खताळ यांनी दिली. ऑगस्टनंतरच्या धान्य वाटपावरील उर्वरित कमिशन या आठवड्यात मिळेल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
सरकारने वाढीव कमिशन जाहीर केले असले, तरी निधी मिळालेला नाही. अन्नधान्य वितरणाच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत आहेत. त्या तातडीने दूर करून दुकानदारांना दिलासा द्यावा.
- विक्रम छाजेड, स्वस्त धान्य दुकानदार