मावळात परतीच्या पावसाने धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ
सोमाटणे, ता. ४ : मावळ तालुक्यात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे कासारसाई, आढले, पुसाणे आणि मळवंडी या धरणांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. यामुळे कमी झालेला पाणीसाठा पुन्हा पूर्ववत झाला असून धरणे आता जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. परतीच्या पावसाने तालुक्यात चांगली हजेरी लावल्याने कासारसाई, आढले, पुसाणे आणि मळवंडी या चारही धरणांमध्ये पाणीसाठा वाढला आहे. सध्या आढले, मळवंडी आणि पुसाणे धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत, तर कासारसाई धरणात १५.६२ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा असून एकूण साठा १६.९७ दशलक्ष घनमीटर इतका झाला आहे. त्यामुळे हे धरण ९७.४७ टक्के भरलेले आहे, अशी माहिती शाखा अभियंता अमर धायगुडे यांनी दिली. धरणातील पाणीसाठ्यात झालेल्या या वाढीमुळे आगामी हंगामात शेतीसाठी आणि इतर वापरासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध राहणार आहे.
