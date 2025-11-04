गुन्हे वृत्त
धमकी देत महिलेकडून उकळली खंडणी
पिंपरी : महिलेसोबत प्रेमाबाबतचे बोलून त्याबाबतचे रेकॉर्डिंग तिच्या पतीला पाठविण्याची धमकी देत महिलेकडून एक लाख ९५ हजार रुपयांची खंडणी घेतली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. हा प्रकार चिखली येथे घडला. बिमल ऊर्फ निशांत मोतीलाल पांडे (रा. काळेवाडी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी पीडित महिलेने चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी महिला आणि आरोपी यांची ओळख आहे. बिमल याने महिलेला फोन करून तसेच प्रत्यक्ष भेटून प्रेमाबाबतचे बोलणे केले. मात्र, महिलेने त्याला बोलण्यास नकार दिला. त्यानंतर बिमल याने महिलेसोबत बोलतानाचे रेकॉर्डिंगच्या तिच्या पतीला पाठवण्याची तसेच सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. पैशांची मागणी करत पैसे न दिल्यास फिर्यादी महिला आणि तिच्या मुलांना ठार मारण्याची धमकी देत महिलेकडून ऑनलाइन माध्यमातून एक लाख ९५ हजार रुपये खंडणी घेतली.
साडेसात लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास
पिंपरी : अंगावर कापड टाकून भविष्य पाहण्याच्या बहाण्याने महिलेच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने आणि मोबाईल फोन असा सात लाख ७२ हजारांचा ऐवज दोन अज्ञात व्यक्तींनी लंपास केला. ही घटना डांगे चौक येथे घडली. या प्रकरणी पीडित महिलेने वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी दोन अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी महिला त्यांच्या मैत्रिणीला भेटण्यासाठी पायी जात होत्या. डांगे चौक येथे आल्यानंतर दोन अज्ञात व्यक्ती त्यांच्यासमोर आल्या. त्यांनी महिलेला सांगितले की, आरोपींपैकी एका व्यक्तीला २० वर्षानंतर मुलगा झाला आहे. तो वयस्कर लोकांच्या अंगावर कापड ठेऊन भविष्य पाहतो आणि घरातील अडचणींवर तोडगा काढतो. आरोपींनी महिलेला बोलण्यात गुंतवून हातचलाखीने महिलेचे सात लाख ७२ हजारांचे दागिने आणि मोबाईल फोन काढून नेला.
पासपोर्टसाठी बनावट; एका गुन्हा दाखल
पिंपरी : पासपोर्टसाठी बनावट कागदपत्रे दिल्या प्रकरणी एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार पिंपरी पोलिस ठाण्यात घडला. फिरदोस बेगम कुदरतुल्ला सय्यद (रा. शास्त्रीनगर, पिंपरी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. आरोपीने पासपोर्ट काढण्यासाठी अर्ज केला आहे. अर्ज करण्यासाठी त्यांनी इतर कागदपत्रांसोबत जन्माचा दाखला बनावट जोडला. आपला जन्माचा दाखला बनावट असल्याचे त्यांना माहिती असतानाही त्यांनी शासकीय कामासाठी तो दाखला खरा असल्याचे भासवले. कागदपत्रांच्या पडताळणी मध्ये हा प्रकार समोर आला.
भरधाव बसची दुचाकीला धडक, दांपत्य जखमी
पिंपरी : भरधाव बसने एका दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील दांपत्य जखमी झाले. ही घटना पिंपरीतील मोरवाडी चौक येथे घडली. राजाभाऊ बळिराम काळे ( रा. नेहरूनगर, पिंपरी) यांनी याप्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात बसचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी हे त्यांच्या पत्नीसोबत दुचाकीवरून जात होते. मोरेवाडी चौकात आल्यानंतर त्यांच्या दुचाकीला एका बसने धडक दिली. या अपघातात राजाभाऊ आणि त्यांच्या पत्नी जखमी झाल्या. अपघात झाल्यानंतर बस चालक घटनास्थळी न थांबता पसार झाला.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी दोघांना अटक
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा बाळगणाऱ्या दोघांना गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. ही कारवाई पिंपळे गुरव येथे करण्यात आली. आकाश काशिराम चौरे (रा. नेहरूनगर, पिंपरी, मूळ- धुळे), विकी राजेंद्रसिंग धामी (रा. पिंपरी, मूळ- उत्तराखंड) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पिंपळे गुरव येथील काशीद पार्क येथे दोघेजण गांजा विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती पथकाला मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून एक लाख ८७ हजार ८०० रुपये किमतीचा गांजा, एक दुचाकी आणि दोन मोबाईल फोन जप्त केले.
