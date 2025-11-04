उद्योगनगरीत नाट्य चळवळीला मिळतेय बळ
मराठी रंगभूमी दिन विशेष
अश्विनी पवार : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ४ : ‘उद्योगनगरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरात १९९९ मध्ये पहिल्यांदा नाट्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर शंभरावे अखिल भारतीय नाट्य संमेलन भूषविण्याचा मानही शहराला मिळाला. उत्तम नाट्यगृहांची उपलब्धता, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या वतीने घेण्यात येणारे विविध उपक्रम, नाटकाचे अध्ययन वर्ग घेणाऱ्या, तसेच हौशी नाट्यसंस्था यामुळे येथील शहरात नाट्यक्षेत्राला कायमच चालना मिळाली आहे.
आखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेच्या वतीने गेल्या तीन दशकांपासून येथे विविध माध्यमातून नाट्य चळवळ सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये बाल नाट्य शिबिर आणि स्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले जाते. हौशी राज्य नाट्य स्पर्धेचे आयोजन पिंपरी चिंचवडमध्ये गेल्या २८ वर्षांपासून आयोजन केले जात आहे. विविध स्पर्धा व उपक्रमांमुळे शहरात हौशी नाटकांना मोठे बळ मिळाले आहे.
नाट्यसंकुलासाठी अपेक्षा
पिंपरी चिंचवड शहरात नाट्य संकुल असावे, अशी मागणी गेल्या २५ वर्षांपासून नाट्य क्षेत्रातून होत आहे. ‘‘नाट्य संकूल उभारणीसाठी जागा देण्याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू,’’ अशी भूमिका खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही घेतली होती. मात्र, दोन महिने उलटूनही याबाबत हालचाल झालेली नाही. तर, ‘‘ललिल कला केंद्राच्या धर्तीवर शहरात नाट्य, संगीत व नृत्याचे अभ्यासक्रम घेण्यासाठी संकुल उभारण्यासाठी महापालिकेने भूखंड उपलब्ध करून द्यावा. तेथे संकुल आम्ही उभारू,’’ अशी भूमिका आखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेकडून घेण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत महापालिकेकडून कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत.
‘नाटक केवळ मनोरंजनासाठी नाही, तर नाट्याविष्कारातून पिढी सुसंस्कारित होऊ शकते. शहरात नाट्यचळवळ वाढवायची असेल तर उत्तम कलाकार घडविण्यासाठी एक नाट्य संकुल उभारण्यात यावे. ललित कला केंद्राच्या धर्तीवर सर्वसामान्य मुलांसाठी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा आमचा उद्देश आहे.
- भाऊसाहेब भोईर, अध्यक्ष, आखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड शहरामधील हौशी नाट्यसंस्थामुळे या नाट्य चळवळीला बळ मिळत आहे. महापालिका प्रशासनाचेही सहकार्य असल्यामुळे शहरात नाट्य महोत्सव, नाट्य स्पर्धा यांसारखे नाट्यक्षेत्राला चालना देणारे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात आहे.
- प्रभाकर पवार, संस्थापक, ‘पैस रंगमंच’
नाटक ही दृकश्राव्य कला आहे. त्यात सर्वांना वाव असतो. ती सांघिक कलाकृती असते. व्यावसायिकपेक्षा प्रायोगिक नाटकांवर अधिक भर दिला पाहिजे. राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभाग घेणारे पिंपरी चिंचवडमधील संघ तुलनेने कमी आहेत. रंगीत तालमींना अधिक खर्च येतो, त्यामुळे विनामूल्य रंगमंच दिले पाहिजे किंवा नाममात्र शुल्क आकारावे. शास्रशुद्ध तालमीपासून अभिवाचन, संगीत, नेपथ्याचे धडे दिले पाहिजे. शहरात साहित्यिक खूप आहेत, मात्र नाटक लेखनाची आवड असणारे खूप कमी आहेत. नवीन मुलांना उत्तेजन मिळाले पाहिजे.
- रमेश वाकनीस, ज्येष्ठ रंगकर्मी तथा साहित्यिक, प्राधिकरण
