दिव्या, वेदांतच्या कलात्मक प्रतिभेचे प्रभावी ‘चित्रण’
पिंपरी, ता.४ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थी वेदांत चौघुले आणि दिव्या उपर्वट यांनी
आपली कलात्मक प्रतिभा राज्य पातळीवर दाखवून दिली असून मुंबई येथील म्युझियम ऑफ सोल्युशन्स (मुसो) या नामांकित संग्रहालयात प्रदर्शनासाठी त्यांची चित्रे ठेवली जाणार आहेत.
‘मुसो’ या प्रतिष्ठित संस्थेतर्फे राष्ट्रीय स्तरावरील क्रिएटिव्ह क्वोशंट आर्ट कॉम्पिटिशन ही स्पर्धा नुकतीच आयोजित करण्यात आली. त्यामध्ये पीसीएमसी पब्लिक स्कूल, खिंवसरा पाटील कन्या थेरगाव येथील विद्यार्थिनी दिव्या हिने ‘भविष्यातील पर्यावरण आणि त्यासाठीचे उपाय’ या विषयावर प्रभावी चित्र रेखाटले. पर्यावरण रक्षणासाठी जागृती निर्माण करणारा संदेश तिच्या चित्रातून झळकला. तर छत्रपती शाहू महाराज इंग्लिश मीडियम कासारवाडी शाळेचा विद्यार्थी वेदांत याने ‘माझे स्वप्न’ या विषयावर आपल्या कल्पनाशक्तीच्या माध्यमातून ‘मी एक वैज्ञानिक’ हे प्रेरणादायी चित्र रेखाटले. राज्यभरातून आलेल्या ५०० हून अधिक स्पर्धकांमधून पहिल्या ५५ उत्कृष्ट चित्रांमधून त्यांची ही चित्रे निवडण्यात आली. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना ‘माझे स्वप्न’ आणि ‘एआय नाही करू शकत’ हे दोन विषय देण्यात आले होते. सर्जनशीलता, कल्पकता आणि सामाजिक जाण या तिन्ही घटकांवर आधारित या स्पर्धेत दिव्या, वेदांत यांच्या रुपाने महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलाकृतीद्वारे एक वेगळा ठसा उमटवला.
शिक्षण विभागाचे सहायक आयुक्त किरणकुमार मोरे, प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर, कला विभागाचे नोडल अधिकारी श्रीकांत चौघुले, पीसीएमसी पब्लिक स्कूल, खिंवसरा पाटील कन्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका वैशाली शिंदे, कला शिक्षक प्रीती अहिरे आणि छत्रपती शाहू महाराज इंग्लिश मीडियम कासारवाडी शाळेचे मुख्याध्यापक पारिजात प्रकाश यांनी दोन्ही विद्यार्थांचे अभिनंदन केले.
विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पनाशक्तीच्या जोरावर समाज, विज्ञान आणि भविष्य यांना रंगांच्या माध्यमातून व्यक्त केले. हीच खरी शिक्षणाची ताकद आहे. या स्पर्धेने आपल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वास अधिक बळकट झाला आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका शिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या कल्पकतेला उंच भरारी देण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील आहे.
- किरणकुमार मोरे, सहायक आयुक्त, महापालिका
