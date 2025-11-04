महापालिका निवडणुकीसाठी मतदार यादी उद्या प्रसिद्ध हरकतींबाबत चार उपायुक्तांच्या नेमणुका
पिंपरी, ता. ४ : आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघांची मतदार यादी प्रभागनिहाय विभाजित करून प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या यादीवरील हरकती व सूचनांवर छाननी, सुनावणी व निर्णय घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय चार उपायुक्तांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
याबाबतचे आदेश पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नियोजित निवडणुकीच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघांची प्रभागनिहाय विभाजित केलेली प्रारूप मतदार यादी गुरुवारी (ता. ६) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यांवर १४ नोव्हेंबरपर्यंत नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी आहे. शहरातील पिंपरी, चिंचवड व भोसरी विधानसभा आणि भोर विधानसभा मतदारसंघातील ताथवडे गाव या विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार यादी प्रभागनिहाय विभाजित करून तयार करण्यात आलेली प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ‘अ’ व ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी उपायुक्त सीताराम बहुरे, ‘ब’ व ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी उपायुक्त राजेश आगळे, ‘ड’ व ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी उपायुक्त नीलेश भदाणे आणि ‘क’ व ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
