नोंदणीकृत कामगार, कुटुंबीयांना वाहन प्रशिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ
पिंपरी, ता. ८ ः महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने नोंदणीकृत कामगारांना आणि कुटुंबातील सदस्यांना वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘वाहनचालक प्रशिक्षण आर्थिक सहाय्यता योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पाच हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे.
कामगार कल्याण मंडळामार्फत कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, ज्यामध्ये आर्थिक मदत, आरोग्य सेवा आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आणि महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ यांसारखी मंडळे नोंदणीकृत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत करतात. कामगारांना वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण मिळावे यासाठी आता मंडळाने आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी २७ ऑक्टोबर पासून ‘वाहनचालक प्रशिक्षण आर्थिक सहाय्यता योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त वाहनचालक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेकडे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कामगार व कुटुंबातील सदस्याला पाच हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण शुल्क जे कमी असेल ते अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. अर्जदाराने मंडळाच्या www.public.mlwb.in या संकेतस्थळावर आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज ऑनलाइन सादर करावा. अर्जासोबत कागदपत्रांच्या मूळ प्रती स्कॅन करून अपलोड करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
काय आहे पात्रता
- अर्जदार हा महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदीत आस्थापनेतील लेबर आयडेंटिटी नंबरधारक कामगार/कामगार कुटुंबीय असावा.
- ज्या कामगारांचे वार्षिक उत्पन्न कमाल आठ लाख रुपये आहे असा पात्र कामगार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियातील जास्तीत जास्त दोन सभासद
- केवळ चारचाकी हलके वाहन चालविण्याच्या प्रशिक्षणासाठी अनुज्ञेय राहील.
- लाभासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थींनी अर्ज करण्याच्या तारखेपासून मागील एक वर्षात विहित प्रशिक्षण पूर्ण करून अंतिम/पक्का परवाना मिळविलेला असणे बंधनकारक राहील.
- अर्जासोबत या विहित कालावधीतील संबंधित शासनमान्य वाहनचालक प्रशिक्षण संस्थेची प्रशिक्षण शुल्क अदा केल्याची पावती व अंतिम/पक्क्या परवान्याची साक्षांकीत प्रत जोडणे बंधनकारक.
- अर्जासोबत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना ओळखीचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड/पॅनकार्ड/मतदार कार्ड/पासपोर्ट व वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला/जन्म दाखला यांपैकी एक.
- प्रशिक्षणार्थी कामगार कुटुंबीय असल्यास पुराव्याकरिता कुटुंबाचे रेशनकार्ड जोडणे बंधनकारक
आवश्यक कागदपत्रे
- अंतिम पक्का परवाना
- प्रशिक्षण शुल्क भरल्याची पावती
- आस्थापनेचा १६ नंबर फॉर्म किंवा आस्थापनेचा उत्पन्नाचा दाखला यांपैकी एक
- आधारकार्ड/पॅनकार्ड/मतदार कार्ड/पासपोर्ट यांपैकी एक
- शाळा सोडल्याचा दाखला/जन्म दाखला यांपैकी एक
- कामगार कुटुंबीय असल्यास पुराव्याकरिता कुटुंबाचे रेशनकार्ड
- बॅंक तपशिल असलेले बॅंक पासबुक/रद्द केलेला धनादेश
- साखर कारखाना कामगारांनी महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी कपातीचा पुरावा सोबत जोडावा. (लागू असल्यास)
- सेवानिवृत्ती / स्वेच्छानिवृत्ती / सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कामगाराचे कुटुंबीय/ बंद पडलेल्या उद्योगातील कामगार व कामगार कुटुंबीय यांनी स्वेच्छा निवृत्तीबाबत आस्थापनेने पत्र/कंपनी बंद पडल्याचे कागदपत्र किंवा सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कामगाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. (लागू असल्यास)
