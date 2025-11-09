थंडीची चाहूल, पारा १८ अंशापर्यंत घसरला
पिंपरी, ता. ९ ः पावसाने शहराचा निरोप घेतल्याने शहरात हिवाळ्याची चाहूल लागली आहे. कमाल व किमान तापमानात घट झाल्याने नागरिकांना थंडीचा अनुभव येत आहे. सकाळचा फेरफटका अर्थात मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढू लागली आहे. रविवारी तापमानाचा पारा १८ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरला.
गेल्या आठवड्यात सोमवारी (ता.३) शहरातील किमान तापमान २२.३ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदविण्यात आले. आठवडाभरात किमान तापमानात ४ अंश सेल्सिअसची घट झाल्याने सकाळी व सायंकाळी थंडी जाणवत आहे.
त्यामुळे हिवाळ्याची चाहूल लागल्याने नागरिक देखील स्वेटर, शाली, जॅकेट घालून बाहेर पडत आहेत. दुर्गा टेकडीसह शहरातील विविध बागांमध्ये मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्या नागरिकांचीही संख्या वाढली आहे. विशेषतः सुटीच्या दिवशी सकाळी बागा, उद्याने, जॉगिंग पार्क या ठिकाणी अबालवृद्ध गर्दी करत आहेत.
गेल्या नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाने शहरात हजेरी लावल्याने तसेच ढगाळ हवामानामुळे शहरातील किमान तापमानासोबत कमाल तापमानातही वाढ झाली होती. त्यामुळे दिवाळी संपल्यानंतरही शहरात उकाडा जाणवत होता. मात्र, गेल्या आठवड्यापासून हवामान बदलल्याने कमाल तापमानातही किंचितशी घट झाली आहे. पारा घसरल्याने दुपारी जाणवणारा उन्हाचा तडाखा कमी झाला असून दिवसभर आल्हाददायक वातावरण जाणवत आहे. रविवारी (ता.९) चिंचवडचे कमाल तापमान ३०.४ अंश एवढे नोंदविण्यात आले.
आठवड्यातील किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)
३ नोव्हेंबर ः २२.३
४ नोव्हेंबर ः २१.३
५ नोव्हेंबर ः २०
६ नोव्हेंबर ः २०.४
७ नोव्हेंबर ः २०
८ नोव्हेंबर ः १९.४
९ नोव्हेंबर ः १८
