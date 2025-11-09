इंद्रायणी सेवा फाउंडेशनची सरकारवर नाराजी
आळंदी आणि देहू ही दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्रे लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहेत. मात्र, या पवित्र स्थळांशी जोडलेल्या इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. शासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ दंडात्मक कारवाईच्या पलिकडे काहीही केले नाही. इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त व्हावी, ही आमची मागणी आहे. इंद्रायणी सेवा फाउंडेशनच्या वतीने इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी अनेकदा उपोषण, सायकल रॅली, जनजागृती मोहीम राबवली. तरी, सरकारकडून ठोस कृती झाली नाही.
- विठ्ठल शिंदे, चिखली
