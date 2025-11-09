स्वस्त धान्य दुकानांची तपासणी करण्याचा निर्णय
पिंपरी, ता. ९ : धान्य वाटपाबाबत शिधापत्रिकाधारकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी शिधापत्रिका कार्यालयाने पुढाकार घेतला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी, शंकांचे निरसन करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ई पॉस मशिनच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दुकानांच्या प्रश्नांवरही तोडगा काढण्यात येईल. या अडचणींमुळे अनेक शिधापत्रिकाधारकांना धान्य न घेताच परतावे लागत आहे. दुसरीकडे दिवाळीपूर्वी वाढीव कमिशन देण्याच्या आश्वासनाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दुकानदार नाराजीचे आहेत. शहरातील २५३ दुकानदारांना याचा फटका बसला आहे. त्वरित कमिशन देण्याची त्यांची मागणी आहे. या सर्वच प्रश्नांच्या अनुषंगाने दुकानांची तपासणी होईल. ‘दुकानांची तपासणी वेळोवेळी होत असते. त्या अनुषंगाने तक्रारीचे निरसन केले जाते. ई पॉस मशिन अपडेट केल्या आहेत. त्याही समस्या दूर होतील. स्वस्त दुकानांचे दोन महिन्यांचे कमिशन संबंधित खात्यात जमा झाले आहेत, ’ अशी माहिती चिंचवड कार्यालयाचे परिमंडळ अधिकारी विजयकुमार क्षीरसागर यांनी दिली.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.