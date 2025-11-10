एसटीच्या जमिनींचा आता व्यावसायिक वापर
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १० ः राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे विभागातील सांगवी, मंचर आणि भिमाशंकर येथील जमिनींचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकास करण्यात येईल.
त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचीही सुविधा होणार आहे. एसटी महामंडळाची पुणे जिल्हात १४ आगारे आहेत. याशिवाय शंकरशेठ रस्त्याजवळ विभागीय कार्यालय, दापोडीत कार्यशाळा, भोसरीमध्ये प्रशिक्षण केंद्र आणि सांगवीमध्ये निवासी संकुल आहे. यापैकी काही आगारे आणि इतर जमिनी विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात भिमाशंकर स्थानक, मंचर आगार आणि सांगवीतील निवासी संकुलाचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना विविध सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
भाडेपट्टी कालावधीत वाढ
या जमिनींसाठी भाडेपट्टा कालमर्यादा ६० वर्षांवरून ९८ वर्षे इतकी असेल. या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यावसायिक वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्न तसेच व्यावसायिक क्षेत्राचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक असेल.
-----------
या होणार उपाययोजना
- पुणे विभागात सुमारे तीन हजाराहून अधिक कर्मचारी काम करतात, मात्र सांगवीतील वसाहतीत केवळ ७० सदनिका आहेत. वसाहत ५० वर्षे जुनी झाली आहे. सदनिकांचीही दुरवस्था झाली असून त्या राहण्यासाठी धोकादायक बनल्या आहेत. या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येईल. तेथे ३०० सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.
---
- बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या भीमाशंकरला देशभरातील भाविक दर्शनासाठी येत असतात. तेथील स्थानकावर तीन फलाट आहेत. त्या इमारतीचे नूतनीकरण होईल आणि फलाटांची संख्या वाढेल. तेथे मुक्कामी येणाऱ्या बसवरील चालक आणि वाहकांसाठी निवास सुविधा उपलब्ध केली जाईल. सहा अधिकारी आणि २० कर्मचाऱ्यांण्यासाठी निवासी संकुल बांधण्यात येईल.
---
- मंचर येथे साडेतीन एकर जागेवरील स्थानकावर पाच फलाट आहेत. स्थानकाचा पुनर्विकास करून तेथे १० फलाट बांधण्यात येतील. स्थानकात काँक्रीटीकरण केले जाईल, तसेच वाहनतळ बांधण्यात येईल. इलेक्ट्रीक बससाठी चार्जिंग स्टेशन सुरु केले जाईल.
---------
