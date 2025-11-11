पिंपरी चिंचवड करंडक क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात
पिंपरी, ता. ११ ः पिंपरी चिंचवड शहर क्रिकेट असोसिएशनच्यावतीने हिंजवडी येथे आयोजित आंतर क्लब पिंपरी चिंचवड करंडक खुल्या टी-ट्वेंटी क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी एसजेएसएफ येलो संघाने विजयी सलामी दिली.
या स्पर्धेचे उद्घाटन प्रसंगी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष वसंत कोकणे, सचिव राजू कोतवाल, खजिनदार संजय शिंदे, मुकेश गुजराती, विकास डांगे, धनराज मगनानी आदी उपस्थित होते. विजयी संघाच्या रोमित जोशीने शानदार फलंदाजी केली. सामन्याचा मानकरी म्हणून त्याला गौरविण्यात आले. ही स्पर्धा बाद पद्धतीने खेळविली जाणार असून विजेत्या संघाला २५ हजार रुपये रोख, करंडक प्रदान केला जाणार आहे. उपविजेत्या संघाला १५ हजार रुपये तर तृतीय क्रमांकाला ५ हजार रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. याखेरीज, अन्य वैयक्तिक बक्षिसेही दिली जाणार आहेत.
संक्षिप्त धावफलक ः
एसजेएसएफ (येलो) ः २० षटकांत ५ बाद २२८ - रोमित जोशी ७१, केतन गायकवाड ७२, रुद्र पटेल २७,
गणेश अंकुशे २२ (राहुल चावरिया ३-२६) वि.वि. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ः १९ षटकांत सर्व बाद ५४ - सचिन लोणे १८ (कुलदीप नायडू ४-८, ललित सोनवणे २-८).
