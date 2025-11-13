मैत्रिणीला भेटायला गेलेल्या तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला
पिंपरी : मैत्रिणीला भेटण्यासाठी आलेल्या एका तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. ही घटना पिंपळे निलख येथील श्री भैरवनाथ मंदिराजवळ घडली. या प्रकरणी बाणेर येथील ३१ वर्षीय व्यक्तीने सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी एकाला अटक केली असून एक अल्पवयीन मुलगा आणि एका अज्ञात तरुणावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी त्यांच्या मैत्रिणीला भेटायला आले असता, हे तिच्या मुलाने पाहिले. त्यानंतर तो मुलगा त्याच्या मित्रांना घेऊन फिर्यादीला मारहाण करण्यासाठी बाणेर येथील त्यांच्या घरी गेला. याबद्दल विचारणा करण्यासाठी फिर्यादी पिंपळे निलख येथे गेले असता, अल्पवयीन मुलगा, त्याचे वडील आणि अज्ञात तरुणाने मिळून फिर्यादीला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करून धारदार शस्त्राने डोक्यात, पाठीवर आणि हातावर वार करून जखमी केले.
जादा परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक
पिंपरी : गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून पिंपळे सौदागर येथील एका व्यक्तीची ४९ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना पिंपळे सौदागर येथे घडली. याप्रकरणी अनिल नामदेव वाबळे (रा. पिंपळे सौदागर) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी ऋतिका सिंग या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीने व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून फिर्यादीला ॲक्सिस सिक्युरिटीज लिमिटेड कंपनीत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. त्यानंतर त्यांना एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड करून एका ॲपद्वारे लिंक पाठवून ऑनलाइन अकाउंट उघडण्यास सांगत शेअर्स ट्रेडिंग करण्यास भाग पाडले. याकरिता फिर्यादीकडून एकूण ४९ लाख २२ हजार ४६९ रुपये बँक खात्यावर पाठवण्यास भाग पाडून त्यांची फसवणूक केली.
फसवणूकप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : ठेकेदाराकडून बांधकाम व प्लॅस्टरची कामे करून घेतली, मात्र त्याचे पैसे न देता एकाची आर्थिक फसवणूक केली. ही घटना भूगाव, मुळशी येथे घडली. या प्रकरणी रामेश्वर कुबेर माने (रा. कोथरूड, पुणे) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अभिजित जाधव (प्रभात रोड, पुणे) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. रामेश्वर माने हे ठेकेदार असून आरोपीने त्यांच्याकडून एकूण २३ रो-हाउसेसच्या बांधकामाची व प्लॅस्टरची ३४ लाख ३८ हजार ३५९ रुपयांची कामे करून घेतली. त्यापैकी केवळ पाच रो-हाउसेसच्या कामाचे ३ लाख ८५ हजार रुपये फिर्यादीला दिले. उर्वरित ३० लाख ५३ हजार ३५९ रुपये फिर्यादीला न देता त्यांची आर्थिक फसवणूक केली.
चार पिस्तूल, पाच काडतुसे जप्त
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल बाळगणाऱ्या तिघांना पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट दोनने अटक केली. त्यांच्याकडून चार पिस्तूल आणि पाच काडतुसे जप्त केली आहेत. ही कारवाई बोडकेवाडी फाटा, हिंजवडी-माण रस्त्यावर करण्यात आली. प्रवीण गुंडेश्वर अंकुश (रा. कात्रज, पुणे), विकी दीपक चव्हाण (रा. हिंजवडी फेज दोन, पुणे), रोहीत फुलचंद भालशंकर (रा. जाधवनगर, वडगाव बुद्रूक, पुणे) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. सराईत गुन्हेगार बोडकेवाडी फाटा येथे पिस्तूल घेऊन येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून दोन लाख पाच हजार रुपये किमतीचे चार पिस्तूल आणि पाच काडतुसे जप्त करण्यात आली.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.