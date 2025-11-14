पिंपरी-चिंचवड
वाचक लिहीतात
अवजड वाहनांसाठी लेन ठरवून द्याव्यात
पुण्यातील नवले पुलावर दोन्ही कंटेनरमध्ये कार सापडून भीषण अपघात झाला. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका नेमून द्यावी. लेनची शिस्त मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करावी. मोठ्या वाहनांसाठी फक्त तीन नंबर लेन ठरवून द्यावी.
-शिवाजी थोरात, पिंपरी.
मोरवाडी चौक कोंडीमुक्त व्हावा
‘‘मोरवाडी चौकामध्ये वाहतूक बेट नकोच’’ याबाबत मी ‘सकाळ’ वृत्तपत्रात बातमी वाचली. याबाबत मी वाचकपत्र सदरात ‘सकाळ’कडे मत व्यक्त केले होते. या बाबत मी महापालिकेकडे तक्रार केली होती. आंदोलने केली. येथील कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यावर वाहतूक बेट प्रयोग गुंडाळण्यात आला आहे. याबद्दल मी ‘सकाळ’चे आभार मानतो. आता या चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न प्रशासनाने तातडीने मार्गी लावावा, ही विंनती.
- एक वाचक