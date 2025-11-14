अमेरिकन नागरिकांना फसविणारे गुन्हेगार जेरबंद
पिंपरी, ता. १४ : अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या हिंजवडी आयटी पार्कमधील फेज दोन बनावट कॉल सेंटरवर पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी छापा टाकला. मालक आणि व्यवस्थापक अशा चार जणांना पोलिसांनी अटक केली, तसेच १८ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला.
स्काय हाय सोल्यूशन या कंपनीचा मालक सागर कुमार यादव (वय ३२, रा. फेज दोन, हिंजवडी), व्यवस्थापक आनंद पंकज सिन्हा (वय २९, रा. वृंदावन सोसायटी, वाघोली) आणि टेक लॉ सोल्यूशन कॉल सेंटरचा मालक धनंजय साहेबराव कासार (वय २५, रा. माण, ता. मुळशी) व व्यवस्थापक हर्षद शंकर खामकर (वय २८, रा. हिंजवडी) अशी अटक झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांना १८ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली.
सायबर पोलिस ठाणे व गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने ही कारवाई केली. या कॉल सेंटरमधील कर्मचारी अमेरिकेतील नागरिकांशी वेगवेगळ्या नावाने इंग्रजीमध्ये संपर्क साधत.
अमेरिकेतून वैद्यकीय आरोग्य विभागातून बोलत असल्याची बतावणी करून ते सांगत की, काही औषधांमुळे कॅन्सर होतो आणि ही औषधे वापरणाऱ्या व्यक्तींची कॉलद्वारे माहिती घेत आहोत. संबंधित कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यासाठी व त्यामधून चांगली भरपाई मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले जायचे. त्यांची माहिती अमेरिकेतील कायदेविषयक कंपनीला दिली जात असे. त्या कंपनीकडून डॉलर स्वरूपात रक्कम घेण्यात येत होती.
स्काय हाय सोल्यूशन या कॉल सेंटरवरुन अमेरिकेतील लोकांना कम्युनिटी चॉईस फायनान्शियल कंपनीतून बोलत असल्याचे सांगून कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले जात होते. लिंकद्वारे बँक डिटेल्स खात्याचे तपशील घेतले जात. तुमचा क्रेडीट स्कोअर खराब असल्याचे सांगून तो चांगला करून देण्यासाठी गिफ्ट व्हाऊचर, डॉलरच्या माध्यमातून रक्कम घेतली जात असल्याही उघड झाले.
या दोन्ही कॉल सेंटरवरून पोलिसांनी वीस हार्डडिस्क, लॅपटॉप, संगणक जप्त केले.
