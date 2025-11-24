नाराजी, मतविभागणी टाळण्यासाठी दक्षता घ्या
पिंपरी, ता. २४ : ‘‘महापालिका निवडणुकांची तारीख निश्चित नाही, तरीही एका प्रभागात अनेक इच्छुक आहेत. त्यामुळे उमेदवारी देताना नाराजी ओढवणार नाही, याची खबरदारी घ्या. मतविभागणी होणार नाही, याचीही काळजी घ्या,’’ अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी (ता.२४) दिल्या.
पवार यांचा पुण्यात नियोजित दौरा होता. त्यावेळी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा क्षेत्रांतील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत महापालिका निवडणुकीबाबत आढावा घेतला. प्रत्येक मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र वेळ देऊन त्यांनी म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी काहींनी प्रभागातील अडचणींची माहिती दिली, तसेच मतदार यादीतील चुकांबाबत गाऱ्हाणे मांडले.
शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटले
मतदार यादीतील चुकांबाबत पवार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी संपर्क करून योग्य दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर खासगी सचिवांसह पदाधिकारी हर्डीकर यांना भेटले. याबाबत आयोगाकडे वेळ वाढवून मागितली असल्याचे त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. तसेच काही नागरिकांची जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष अधिकारी पाहणी करून मतदार यादीत दुरुस्ती करतील, अशीही माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रत्येक मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र वेळ देत म्हणणे ऐकले. मतदार यादीतील गोंधळाबाबत आम्ही तक्रारी केल्या, तसेच आयुक्तांची भेटही घेतली.
- योगेश बहल, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी चिंचवड
