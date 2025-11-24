पिंपरी वर्धापनदिन ऐवले लेख
वर्धापनदिन पुरवणी लेख ः पीसीएमसी @ ३२
---
कल्याणकारी योजनांतून
व्हावे लाभार्थींचे कल्याण
पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. तसेच, योजनांचे सुलभीकरण आवश्यक आहे.
- संभाजी ऐवले, सेवानिवृत्त समाज विकास अधिकारी, महापालिका
पिंपरी चिंचवड महापालिका आपल्या हद्दीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ‘कटिबद्धा जनहिताय’ हे ब्रिद डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्य नागरिक केंद्र बिंदू समोर ठेवून विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवीत आहे. अशा योजना अंमलबजावणी करण्यात महापालिका राज्यात प्रथम क्रमांकाची ठरली आहे. या योजना, त्यांचा मूळ उद्देश, अटी व शर्ती आणि योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर योजनांचा लाभ मिळतो. मात्र, योजनांची माहिती असणे, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातील अडचणी यामुळे अनेक जण लाभांपासून वंचित राहतात. उदा. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे बहुतांश आई-वडील मजुरी करणारे असतात. त्यामुळे त्यांना दररोज घराबाहेर राहावे लागते. अनेकांचे शिक्षण कमी असते. त्यामुळे त्यांना योजनांची पुरेशी माहिती नसते. तसेच, मुलांचा जातीचा दाखला काढण्यासाठी आवश्यक असलेला १९५० पूर्वीचा रहिवासी पुरावा मिळत नाही. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना योजनांचा किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे योजनांचे सुलभीकरण करणे आवश्यक आहे. महापालिकेमार्फत सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीनुसार खरे लाभार्थी शोधून त्यांना लाभ मिळवून देणे आणि त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून लाभ मिळवून घेणे आवश्यक आहे. विविध कल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन त्रयस्थ सरकारी यंत्रणेमार्फत करून नवनवीन नावीन्यपूर्ण योजना राबविणेही गरजेचे आहे.
