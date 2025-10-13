गुन्हे वृत्त
भोसरीत तरुणाला बेदम मारहाण
पिंपरी : मैत्रिणीला काय बोलला ? अशी विचारणा करीत एका टोळक्याने तरुणाला हाताने व पट्ट्याने बेदम मारहाण केली. ही घटना भोसरीतील सदगुरुनगर येथे घडली.
नितीन गायकवाड (रा. सदगुरुनगर, भोसरी) असे जखमी तरुणाचे नाव असून त्यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी दीपक राजेंद्र भंडारकर (रा. शांतीनगर, भोसरी), कृष्णा उर्फ केशव रावसाहेब मोरे (रा. चक्रपाणी वसाहत, पांडवनगर, भोसरी) या दोघांना अटक केली असून अजय कसबे, शुभम मोरे आणि पांडू सुरवसे (रा. भोसरी) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी गायकवाड हे त्यांचा मित्र योगेश ससाणे यांच्यासह गप्पा मारत थांबलेले असता आरोपी तिथे आले. त्यांनी गायकवाड यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
कोयता बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदा कोयता बाळगल्याप्रकरणी एकाला संत तुकारामनगर पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपरीतील एचए मैदानाजवळ करण्यात आली. सूरज महादेव गायकवाड (रा. नेहरूनगर, पिंपरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपीकडून एक कोयता जप्त केला आहे.
श्वानाच्या मारहाणप्रकरणी टेम्पो चालकावर गुन्हा
पिंपरी : एका श्वानाला दांडक्याने मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी एका टेम्पो चालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना हिंजवडीतील लक्ष्मी चौक येथे घडली.
कुलदीप रामजीलाल नाईक (रा. नांदेड सिटी, धायरीगाव, पुणे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी गुरुप्रीतसिंग इचपुराणी (रा. शुक्रवार पेठ, पुणे) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपीने श्वानाला दांडक्याने मारहाण करून गंभीर जखमी केले.
मारहाण प्रकरणी दोघांना अटक
पिंपरी : मित्रांसोबत गप्पा मारत असलेल्या तरुणाला दगडाने बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी दोघांना काळेवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे. ही घटना काळेवाडीतील पवनानगर येथे घडली.
गौरव सुरेश होनमाने (रा. पवनानगर, काळेवाडी) आणि आदेश चिंदू नढे (रा. काळेवाडी गावठाण) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी अभय सोनकांबळे (रा. विजयनगर, काळेवाडी, पुणे) यांनी काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी, आकाश आडसुळे, आदित्य बहिरट व अक्षय शिंदे हे रस्त्याने पायी जात असताना आरोपी गौरव याने आकाश यांना चापट मारली. त्यावर आकाश यांनी मारहाणीबाबत विचारले असता गौरव याने आदित्य याच्या डोक्यात दगड मारून गंभीर जखमी केले. तसेच फिर्यादी भांडण सोडविण्यासाठी गेले असता गौरवने त्यांनाही हाताने मारहाण केली.
