पिंपरी ते कारवार बससेवा गुरुवारपासून सुरू
पिंपरी, ता. १३ ः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळ प्रशासनाने पिंपरी चिंचवड ते कारवार (कर्नाटक) बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवार (ता. १५) पासून ही सेवा सुरू होणार असून दररोज सकाळी सात वाजता पिंपरी चिंचवड आगारातून बस सुटणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात रोजगारानिमित्त कर्नाटकसह देशातील विविध राज्यांतील नागरिक स्थायिक झाले आहेत. एसटी महामंडळाकडून राज्यातील विविध जिल्ह्यांत बससेवा दिली जाते. तसेच राज्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यातूनही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा, गुजरात राज्यात बससेवा दिली जाते. पिंपरी चिंचवड शहरातूनही गोवा आणि तेलंगणा राज्यात बससेवा दिली जात होती. मात्र, शहरात राहणाऱ्या आणि मूळच्या कर्नाटकातील नागरिकांकडून पिंपरी चिंचवड शहरात बससेवा सुरू करण्याची मागणी होत होती. प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता एसटी महामंडळाने आता कर्नाटकात बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकातील कारवारपर्यंत एसटी महामंडळाची बससेवा गुरुवारपासून सुरू होणार आहे. दररोज सकाळी सात वाजता पिंपरीतून आणि कारवारमधून सकाळी नऊ वाजता बस सुटणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकात जाणाऱ्या नागरिकांना आणि कर्नाटकातून पिंपरीत येणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
