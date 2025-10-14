प्रामाणिकणा, सचोटीने सांभाळला व्यवसाय
वयाच्या सातव्या वर्षी सायकलवरून घरोघरी वृत्तपत्र टाकायला सुरुवात केली. ज्यांच्याकडे कामाला होतो, त्यांचे अकाली निधन झाले आणि वाचकांच्या आग्रहामुळे या व्यवसायातूनच माझ्या करिअरची सुरुवात केली, ही यशोगाथा आहे, पिंपरी सेंटरचे सुरेंद्र दळवी यांची. वयाच्या साठीतही वृत्तपत्र व्यवसायाची धुरा अत्यंत उत्साहाने ते पुढे नेत आहेत.
आपणही प्रामाणिकपणे व सचोटीने व्यवसाय पुढे न्यावा. अडचणींवर मात करीत आपल्याला यश संपादन करावे लागणार आहे, अशी खुणगाठ मनाशी बांधून १९८० मध्ये वृत्तपत्र व्यवसायाला सुरुवात केल्यावर पिंपरी गावठाण ते काळेवाडी, मोरवाडी, चिंचवड, काटे पिंपळे या परिसरात वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून दळवी यांनी नाव मिळविले.
वृत्तपत्र विक्रेता म्हणजे ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता घरोघरी दररोज पहाटे वृत्तपत्र पोहोचवणारी व्यक्ती. १९७४ च्या काळात सुरुवातीला दळणवळणाची साधने उपलब्ध नव्हती. कधी सायकलवरून तर कधी होडीतून नदी ओलांडून वृत्तपत्र टाकायचो. वाढता व्याप पाहता सद्यःस्थितीत आजही पेपर लाइन सुरू आहे. वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे फार कष्टाचे काम आहे, पण प्रामाणिकपणा आणि सचोटीचे आहे, अशा भावना दळवी यांनी व्यक्त केल्या.
