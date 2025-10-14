डिजिटल युगात अधिक सतर्क राहणे गरजेचे
पिंपरी, ता. १४ : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करताना सर्व गोष्टींची माहिती असूनही आयटी व्यावसायिक सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत. आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्ह्यांचा धोका कमी करण्यासाठी अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पिंपरी - चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी केले.
सायबर सुरक्षा जनजागृती मोहिमेच्या अंतर्गत पोलिस आयुक्त चौबे यांनी मंगळवारी ‘एक्स’ या माध्यमाचा उपयोग करून व्हर्च्युअल टाऊन हॉल संकप्लपेनद्वारे ऑनलाइन संवाद साधला. यात ८१ ठिकाणांवरील शाळा, महाविद्यालये, औद्योगिक समूहांतील मिळून १२ हजार जणांनी प्रत्यक्ष, तर ३३ हजार ८४४ जणांनी ऑनलाइन असा एकूण सुमारे ४५ हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी सहभाग घेतला. पोलिस आयुक्तांनी नागरिकांच्या प्रश्नांना ऑनलाइन उत्तरे दिली.
तरुणांची फेक जॉब आणि खोटे मेसेज, लिंक पाठवून फसवणूक होते. त्याबाबत संबंधित कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवरून माहिती घ्यावी. नोकरीची ऑफर देणाऱ्या ई-मेलचे डोमेन नेम काय आहे, हे तपासावे. कॉलेज प्लेसमेंट सेलकडून नोकरीच्या ऑफर मेलची खात्री करून घ्यावी. खात्री केल्याशिवाय कोणतीही वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये, असे त्यांनी सांगितले.
ऑनलाइन पेमेंट करण्यासाठी सार्वजनिक वायफाय वापरणे टाळा. पेमेंटसाठी वापरला जाणारा पासवर्ड मजबूत असावा. सीव्हीव्ही आणि ओटीपी शेअर न करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
