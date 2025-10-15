दुर्गम आदिवासी पाड्यांत प्रथमच ‘हायफाय दिवाळी’
सोमाटणे, ता. १५ : दानशूरांच्या मदतीमुळे तोरणा आणि रायगड किल्ल्याच्या कुशीत असलेल्या पिशवी, गुगुळशी, पांगारी, वरोती व केळद येथील आदिवासी पाड्यांमध्ये प्रथमच ‘हायफाय दिवाळी’ साजरी करण्यात आली.
स्वराज्याचे तोरण ठरलेल्या किल्ले तोरणा आणि स्वराज्याची राजधानी असलेला किल्ले रायगड या किल्ल्यांच्या कुशीत दाट जंगलामध्ये वसलेले वेल्हे तालुक्यातील हे पाडे नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे येथील आदिवासी बांधवांना कधीच दिवाळीचा आनंद घेता आला नव्हता. ही बाब समजताच शिरगावचे नंदू जाधव यांच्या ‘दुर्गम प्रतिष्ठान’ने पुढाकार घेत आदिवासी बांधवांची दिवाळी गोड करण्याचा संकल्प केला. त्यांना रवि जाधव, प्रसाद गिरी, राजू गिरे, नितीन शहा, राहुल जाधव, संतोष कस्पटे, अॅड. शिवराज कदम, सचिन झेंडे, विनायक अवसरे, वाल्मिक ढोरकुले, अमोल मुंढे, अनिल शिंदे, प्रशांत पेंडसे, सुरेश मांदळे, सिद्धेश जाधव आदींचा मोलाचा हातभार लाभला. गेले महिनाभर या सर्वांनी मदत जमा करण्याचे काम सुरू ठेवले. या मदतीतून पाच पाड्यांमधील ५० कुटुंबांना महिनाभर पुरेल इतका साखर, तेल, पोहे, रवा, खोबरे, बेसन, गव्हाचे पीठ, तूप, कडधान्य, डाळी, साबण, चहा पावडर, मसाले, किराणा साहित्य, गोड फराळ, आकाशकंदील, बिस्किटे, सुगंधी तेल, पणती, उटणे, रांगोळी, मुलांसाठी शालेय साहित्य तसेच कुटुंबातील सर्वांसाठी नवीन व चांगल्या प्रतीचे कपडे देण्यात आले.
या पाड्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी आदिवासींच्या मदतीने डोक्यावर साहित्य वाहत जंगलातून पायवाट काढत सर्व साहित्य पोहोचवले. या अनोख्या उपक्रमामुळे आदिवासी बांधव भारावून गेले. ‘आमच्या पिढीत प्रथमच अशी दिवाळी साजरी झाली,’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आदिवासी बांधवांनी शहरी पाहुण्यांचे स्वागत घरापुढे सडा-रांगोळ्या काढून आणि पारंपरिक गाण्यांद्वारे केले. सायंकाळी निरोप घेताना त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. ‘शासनाने आम्हांला फक्त रस्ता, पाणी, वीज आणि रोजगाराच्या सुविधा द्याव्यात,’ अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. या दिवाळी भेट उपक्रमाचे नियोजन स्वाती शेठ, श्रीकांत मोरे, रवींद्र पठारे, प्रमोद पवार, नीलेश जांभळे, गणेश काळे, अमोल कुटे, संजय ऐलवाड व सुनील जगताप यांनी केले.
