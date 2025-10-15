इच्छुकांकडून मतदारांसाठी ‘दिवाळी पहाट’ फराळ
इच्छुकांकडून मतदारांसाठी 'दिवाळी पहाट' फराळ

पिंपरी, ता. १५ ः महापालिका निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभागरचना जाहीर झालेली आहे. या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता केव्हाही जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच निवडणुकीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांकडून मतदारराजाला खूष करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्येच येणाऱ्या दिवाळीचे औचित्य साधून ‘दिवाळी पहाट’चे कार्यक्रम प्रत्येक प्रभागांत घेतले जात आहेत. त्याची जाहिरात होर्डिंगद्वारे तसेच समाजमाध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे.

दिवाळसण अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. या पाच ते सहा दिवसांच्या कालावधीत शहरात विविध संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर दिवाळी पहाटच्या सांगितीक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमांना पिंपरी चिंचवडकरांची मोठी गर्दी होते. हीच बाब लक्षात घेऊन महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या प्रभागांमध्ये दिवाळी पहाटचे मोफत कार्यक्रम आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमात संगीत क्षेत्रातील प्रसिद्ध गायक कलाकारांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांची प्रसिद्धी करण्यासाठी फ्लेक्स लावण्यात येत असून, समाजमाध्यमांद्वारे ही माहिती मतदारांपर्यंत पोचविण्यात येत आहे.

आपल्या प्रभागात जनसंपर्क वाढविण्यासाठी नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा घरपोच पोचविल्या जात आहेत. या शुभेच्छांसोबत पणत्या व तत्सम भेटीही दिल्या जात आहेत. दिवाळीपूर्वी महिला व्यावसायिकांसाठी गृहपयोगी वस्तूंच्या विक्रीचे प्रदर्शन भरविणे, लहान मुलांसाठी किल्ले स्पर्धा आयोजित करणे, त्याची आपल्या फोटोसह जाहिरात करणे यासाठी इच्छुक व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची सध्या लगबग सुरू आहे. एकूणच पुढील वर्षी ३१ जानेवारीपूर्वीच महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या हातात मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी काही आठवड्यांचाच कालावधी आहे. या काळात येणाऱ्या सणवारांचा आधार घेऊन आपला जनसंपर्क वाढविण्याकडे सर्वच इच्छुक उमेदवारांचा कल दिसून येत आहे.

