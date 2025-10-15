सकाळ संवाद सकाळ संवाद
सांगवी फाटा येथे महानगरपालिकेने अर्बनस्ट्रीट पदपथ बनविला आहे. या पदपथावर सकाळी, संध्याकाळी असंख्य नागरिक पायी फिरण्यासाठी येत असतात. यात बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश असतो. एखाद्या नागरिकाला फिरून थोडा वेळ बसावेसे वाटले तर मात्र त्याची गैरसोय होते. याचे कारण या पदपथावर एकही बाक बसविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे धूळ व माती असलेल्या पदपथावर बसण्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो. बाकासारखी मूलभूत सुविधा पदपथावर असावी अशी स्थानिक नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे. याचा विचार करावा व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बसण्यासाठी बाक लावावेत, अशी मागणी सर्वच वयोगटातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
पुनावळे येथील विष्णुदेव नगर ऑक्सिजन पार्कजवळ बरेच दिवसांपासून राडारोडा पडला आहे. याशिवाय समोरच पदपथावर झाडे लावण्याकरिता खड्डे खोदून ठेवण्यात आले आहेत. याच चौकात आठवडेबाजारही भरतो. सध्या येथे प्रचंड घाण आहे. त्यामुळे दुर्गंधी निर्माण ढाली आहे. महापालिका प्रशासनाने याकडे त्वरित लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- कमलाकर कुलकर्णी, पुनावळे
चिंचवडे चौकात धोकादायक स्थिती
चिंचवड गावातून जकात नाका चौक सोडल्यानंतर बिर्लाकडे येताना डाव्या बाजूला पूल संपल्यावर लागणाऱ्या चौकात कायम वर्दळ असते. या चौकात पदपथाची नितांत आवश्यकता आहे, मात्र त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्षच झाले आहे. त्यामुळे चौकातून पायी चालणाऱ्यांना जीव मुठीत धरून जावे लागते. याची तातडीने दखल घेऊन महापालिकेने पदपथाची व्यवस्था करावी, अशी कळकळीची विनंती आहे.
- रमेश पाटील, चिंचवड गाव
विशाल नगर येथील डीपी रस्त्यावरील पदपथावर नंदनवन सोसायटी चौकातच स्टॉल उभारण्यात आला आहे. कदाचित फटाके स्टॉल किंवा दिवाळीच्या वस्तू विकण्यासाठी हा स्टॉल लावण्यात आला असावा, मात्र स्टॉल उभारण्याची परवानगी महापालिकेने कशी काय दिली असावी, असा प्रश्न पडला आहे.
- एक वाचक
