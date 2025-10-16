दिन दिन दिवाळी, गाई म्हशी ओवाळी...
पिंपरी,ता. १६ ः दिन दिन दिवाळी गाई म्हशी ओवाळी... या ओळीनुसार दिवाळीची सुरुवात होते ती वसुबारसेपासून. वसुबारस म्हणजेच गोवत्स द्वादशी. शुक्रवारी (ता.१८) गोमाता व तिच्या वासरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा सण साजरा केला जाणार आहे.
हिंदू धर्मात गायीला मोठे महत्त्व आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे गोधन कुटुंबाचाच एक भाग असते. आपल्या गोधनाचे आभार मानण्यासाठी पूजा करण्याची पद्धत या दिवशी आहे. याच शुभमुहूर्तावर दिवाळीचीही सुरुवात होते. त्यामुळे वसुबारस आणि पुढे येणाऱ्या दिवाळीच्या स्वागतासाठी शहरातील नागरिक सज्ज होताना दिसत आहेत. घराघरांत दिवाळीच्या तयारीला वेग आला आहे. लहान मुलांना सुटी लागल्यामुळे लहानगे किल्ले बनविण्यात व्यस्त झाले आहेत. तर दिवाळीचे कपडे, रोषणाई व आकाश कंदील यांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठा गर्दीने फुलून गेल्या आहेत.
पूजा साहित्याची खरेदी
वसुबारसेसाठी गाई - वासराची पूजा करण्यासाठी छोटी मूर्ती खरेदी करण्यात आली. तसेच धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन या दिवशी पूजा करण्यासाठी कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी मूर्ती यांचीही खरेदी करण्यात आली. धनत्रयोदशी दिवशी व्यापारी चोपडी, वही यांची खरेदी करतात. तसेच घरी पूजा करण्यासाठी लक्ष्मी अर्थात केरसुणी खरेदी केली जाते. याचीही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आवक झालेली दिसली. तसेच अभ्यंग स्नानासाठी आवश्यक साबण, उटणे, सुगंधित तेल याचीही नागरिकांनी खरेदी केली.
बाजारपेठांना बहर
दिवाळी म्हणजे कपडे, फटाके, आकाश कंदील, दिवे यांची खरेदी. परीक्षा संपून मुलांच्या शाळांना सुटी लागल्यामुळे बहुतांश नागरिकांनी गुरुवारी (ता.१६) खरेदीसाठी बाजारपेठा गाठल्या. त्याने कापड बाजारात मोठी गर्दी झालेली दिसून आली. शहरात ठिकठिकाणी पणत्या, दिवे, आकाश कंदील, किल्ल्यावरील चित्रे, रांगोळ्या यांची दुकाने सजलेली आहेत. दिवाळीनिमित्त फुलांनाही मोठी मागणी असल्याने फुलबाजारातही फुलांची मोठी आवक झालेली दिसून आली. अगदी लहान दुकानांपासून ते मोठमोठ्या मॉलला केलेली रोषणाई, ग्राहकांची गर्दी यामुळे शहरातील बाजारपेठांमध्येही चैतन्यमयी वातावरण दिसून येत आहे.
फराळाचीही तयारी
दिवाळी फराळ बनविण्यासाठी महिलांची सुरू असलेली लगबग, घराला करण्यात येणारी रोषणाई, लावण्यात येणारे आकाश दिवे, लहानग्यांनी अंगणात बनवलेले किल्ले असे चित्र शहरात घरोघरी दिसून येत आहे. घरातील लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वजण या सणाच्या तयारीत गुंतलेले दिसून येत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.